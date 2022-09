Crítica de 'The Innocents'

Valoración: The Innocents

Cuando M. Night Shyamalan estrenó El protegido (2000), el panorama del cine de superhéroes no era ni remotamente parecido a la sobredosis bulímica actual. Con todo, el director de El sexto sentido ofreció la que sigue siendo una de las mejores aproximaciones, si no directamente la mejor, al concepto de persona con superpoderes que se han elaborado en el medio cinematográfico. Dejando de lado la menos lucida prolongación tardía de Glass (2019), podemos decir que esa visión de lo superheroico como atributo y extrañeza no ha vuelto a tener un desarrollo a la altura hasta la llegada de The Innocents.

La segunda película como director de Eskil Vogt –guionista colaborador habitual de Joachim Trier, nominado al Oscar por La peor persona del mundo– conecta en cierta medida con los códigos narrativos y de puesta en escena del cine de Shyamalan, trasladando a la perfección el caldo de cultivo para lo sobrenatural de sus retratos suburbiales de Filadelfia a un enorme bloque residencial de clase media en Noruega. Allí, durante largas jornadas laborales de adultos ausentes, los niños del vecindario pasan las vacaciones escolares deambulando, buscando amistades para jugar y degustando los sinsabores de la vida social.

Como si fuera un relato de iniciación con fría óptica nórdica, The Innocents sigue a la pequeña recién llegada Ida (Rakel Lenora Flottum), una nacarada chiquilla con cabellos de oro, que busca compañeros de aventuras veraniegas bajo el brillante sol escandinavo y topa con Ben (Sam Ashraf), un chaval un poco mayor que puede mover objetos con la mente, y Aisha (Mina Yasmin Bremseth Asheim), una niña que pronto revela que puede oír los pensamientos ajenos. Como si de una Chronicle (2012) prepúber se tratara, los niños empiezan a experimentar con sus poderes hasta que los acontecimientos toman un rumbo más sombrío y cruel.

Vogt no tiene miedo de plantear situaciones desagradables para el espectador –sin olvidar el lucrativo componente de shock; esta no es una película para público aprensivo ni amantes de los gatos– a medida que se adentra en terrenos amorales con la finalidad, precisamente, de exponer la formación de la ética, reconocer el bien y el mal, así como la necesidad de plantar cara y luchar contra esto último. A medio camino entre la inquietud de la adaptación de Jack Clayton de Otra vuelta de tuerca con la que comparte título (The Innocents, 1961; titulada en España ¡Suspense!) y la gelidez de Déjame entrar (2008), pero con el débil candor de una incipiente amistad a lo The Florida Project (2017).