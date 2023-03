Crítica de '¡Shazam! La furia de los dioses'

Valoración: '¡Shazam! La furia de los dioses'

Explicar por qué ¡Shazam! resultó una sorpresa tan bienvenida en 2019 justificará digresiones en futuras historias del cine de superhéroes. Habrá que explicar, por ejemplo, lo marciana que resultaba aquella película tan alegre y disparatada en el seno de una DC sumida en la oscuridad snyderista, o cómo la interpretación de Zachary Levi parecía carne de Oscar en comparación con algunas otras que poblaban aquel universo.

Cuatro años, una pandemia, un fracaso monumental (el de Black Adam) y un inminente reboot masivo separan a La furia de los dioses de una predecesora que ya parece historia antigua. Y, por desgracia, esa brecha se hace notar. No solo porque la chavalada (con Asher Angel y Jack Dylan Grazer al frente) se coma ya el pan con corteza, sino también porque los intentos de hacer que la historia crezca al mismo ritmo que sus protagonistas no termina de salir bien.

Si el primer filme de la saga era la historia de un niño que asumía a trompicones unos cambios que no acababa de entender, este filme se centra en la cuestión de cómo vivir con dichos cambios. Esto deja a La furia de los dioses en una incómoda tierra de nadie, limitada en un extremo por la chifladura entrañable de la primera parte (incluyendo una estilográfica sabelotodo que no desentonaría en Hogwarts), y en otro por los presuntos requisitos de un género que exige épica a cascoporro.

De esta manera, la cinta resulta una amalgama de ideas que no acaban de despuntar. A uno le apetecería tanto saber más sobre esa gruta mágica que el héroe y sus hermanos han convertido en leonera (el olor a tigre no traspasa la pantalla, pero nos lo imaginamos), y también le gustaría que el enfrentamiento con las villanas (con Lucy Liu y Helen Mirren como cabezas visibles, más esa Rachel Zegler cuyo rol ya no es spoiler) tuviese algo más de sustancia.

Pero el metraje da para lo que da, los torbellinos en los despachos del estudio son los que son y las ganas de dejar contentos a todos los sectores del público resultan un corsé del que David F. Sandberg y sus guionistas no saben zafarse.

A lo esto hay que sumar cierto product placement bochornoso y algunas concesiones a la siempre odiosa continuidad: un cameo que sirve de parche argumental, y una escena postcréditos que a estas alturas, mueve más al 'facepalm' que a la expectación.

De esta manera, aciertos como la crisis existencial que aqueja al personaje de Levi y Angel, o las tramas protagonizadas por Grazer y su álter ego Adam Brody (una historia de amor teen y otra de descubrimiento e iniciación compartida con Djimon Hounsou) se quedan en meros embriones. Tanto como esas referencias a la mitología clásica que podrían haber dado mucho más de sí.

Rutinaria en su apartado visual, y con una puesta en escena resultona, pero poco más, ¡Shazam! La furia de los dioses acaba quedándose en un producto destinado a rellenar el calendario de estrenos y estirar los beneficios de un lanzamiento anterior. Si su predecesora quedará como una bienvenida excepción, es demasiado probable que aquí estemos hablando de una nota a pie de página.