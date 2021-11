Crítica de 'Seis días corrientes'

Valoración: Seis días corrientes

Parece un chiste (van un catalán, un español y un marroquí…) pero es una película y se estrenó con honores en el Festival de Locarno. El que habla en catalán cerrado es Pep (Pep Sarrà), el marroquí se llamá Mohamed (Mellali), ‘Moha’ para los amigos, y el tercero es Valero (Escolar). Pep se va a jubilar y Valero prueba durante una semana, los seis días corrientes del título, si ‘Moha’ se merece o no relevarlo. Esta premisa-artefacto, en la línea de filmes recientes como El agente topo, le permite a la directora Neus Ballús retratar a estos personajes tan poco frecuentados por el cine, menos aún su profesión: son fontaneros y electricistas.

Si en High Maintenance, Katja Blichfeld y Ben Sinclair utilizaban la figura del camello de marihuana para colarse en las extravagantes casas de unos cuantos neoyorquinos, Ballús despliega aquí un dispositivo similar para adentrarse en los hogares de una Barcelona nuevamente poco frecuentada en una suerte de versión castiza de la serie de HBO.

Valero, Pep y Moha no se mueven en bicicleta sino en furgo y sus clientes van desde un anciano obsesionado con las dietas a un psicoanalista que vive en una casa que es puro homenaje a Jacques Tati. Entre trabajo y trabajo, la hostilidad de Valero hacia Moha va en aumento, manteniendo al espectador en la duda de si está ante un caso de racismo.

Que la película sea catalana puede despertar suspicacias entre los más analíticos, que se preguntarán por qué la sombra del racismo recae sobre el castellanoparlante y no sobre el catalán o por qué el marroquí es casi un santo, cuestiones que Ballús matiza a lo largo de la película. Serán disquisiciones en cualquier caso que quedarán sepultadas por el enorme encanto natural y el carisma de sus protagonistas, actores no profesionales que fueron merecidamente premiados en el Festival de Locarno ex aequo. Moha, Pep y Valero no son un chiste. Son mucho más divertidos.