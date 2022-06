Crítica de 'Regreso a Reims'

Valoración: Regreso a Reims

La encrucijada identitaria en la que se encuentra la clase obrera no debería resolverla el cine, pero Jean-Gabriel Périot se ha propuesto volver sobre el camino andado para, con su agit-prop pedagógico y estimulante, analizar cómo y porqué hemos llegado hasta donde estamos. No es ningún secreto que el lugar actual del proletariado es ciertamente siniestro, pese a que hagamos como que miramos hacia otro lado.

Regreso a Reims adapta un conmovedor texto filosófico y autobiográfico de Didier Eribon, aunque los fragmentos leídos para la ocasión por Adèle Haenel no solo exponen la vida e inquietudes del pensador, ya que sus vivencias, en verdad, nos interpelan a cualquiera de nosotros: de la huida del hogar obrero para aprovechar el ascensor social (o al menos intentarlo) al desclasamiento, el conflicto con los progenitores y, al final, el regreso a los orígenes en busca de los lazos de clase y afectivos en su día perdidos.

Périot arranca su formidable ensayo bajo el signo de la melancolía, pero Regreso a Reims no es nada complaciente con el pasado. Más bien lo contrario. Al trazar una genealogía visual de la representación de la clase obrera en el cine, ficción y no ficción, el cineasta nos recuerda que el obrerismo es mucho más que aquellas figuras que filmaron los Lumière hace 127 años, a pesar de nuestra insistencia por olvidarlo. Del mismo modo, esa constelación de imágenes de archivo traza una estampa de la derrota en la lucha proletaria, al no superar, en los estertores del sistema fordista, los discursos xenófobos y machistas propios de los poderes conservadores fácticos.

De esos lodos, estos barros, pero Périot no se amilana ante un posible horizonte ultraderechista. El epílogo de la película, que por momentos parece remitir al espíritu de su anterior filme, Nuestras derrotas (2019), recupera el verdadero anhelo de la insurrección: la solidaridad sin etiquetas impuestas.