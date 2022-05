Crítica de 'Red Rocket'

Valoración: Red Rocket

Melena pelirroja, pecas en la nariz y casi 18 años. Casi. Es Strawberry (Suzanna Son), la ‘Lolita’ por la que el carismático caradura Mikey Saber (apoteósico Simon Rex), una estrella del porno caída en desgracia que regresa a su Texas City natal, pierde la cabeza en una tienda de donuts. Coquetean detrás del mostrador, entre glaseados, trapicheos y cierto apretón en la bragueta.

No hay vergüenza, moralismos ni prejuicios en la última producción de Sean Baker (The Florida Project); solo una mirada honesta, crítica pero tierna a los habitantes de la América profunda, polvorienta y decadente, una aproximación contundente a su cruda realidad al son de Bye Bye Bye, de los NSYNC.

Red Rocket es irreverente, sexual y salvaje, una tragicomedia irresistible con la que el creador reivindica una vez más a marginados e invisibles, los pececillos de la economía sumergida que mendigan su trozo del pastel desde los márgenes de la sociedad. Esos personajes que el cine tiende a estigmatizar o ignorar, y que Baker siempre ha retratado con sumo cariño y respeto.

Está Strawberry, pero también Lexi (Bree Elrod), la mujer del protagonista; June (Brittney Rodriguez), la suegra; Lonnie (Ethan Darbone), el vecino con complejo militar y coche clásico; o Leondria (Judy Hill), la ‘capo’ del lugar. Y entre todos ellos, destaca Mikey. En bicicleta, desde lo alto de una montaña rusa o corriendo desnudo de noche, es la estrella absoluta del filme, un granuja encantador, un antihéroe magnético y un narcisista incorregible capaz de quejarse de que se quedó sin trabajo en la saga porno de Fast & Furious tras la muerte de Paul Walker.

Simon Rex es Mikey en 'Red Rocket' Cinemanía

Y, pese a su desquiciante arrogancia y sus reprochables acciones e intenciones, te fascina y te seduce desde ese plano contrapicado inicial en el que engatusa a su mujer y su suegra para que lo dejen volver a casa. El director arroja a través de este actor porno en busca desesperada de la gloria perdida una estampa valiente y desacomplejada del maltrecho sueño americano, y propone un viaje adrenalínico, de diálogos frenéticos y descacharrantes, para invitarte a reflexionar sobre las frustraciones y las penurias de esos ciudadanos caricaturescos (la mayoría interpretados por actores sin experiencia) en unos EE UU pre-Donald Trump.

En ese contexto de depravación y supervivencia, Baker sube la apuesta y ahonda en el controvertido romance entre el protagonista y la joven Strawberry, una relación que aborda de forma directa, provocativa y desacomplejada, con escenas íntimas, pero sin resultar en ningún momento un retrato frívolo o gratuito. La atracción entre ambos desestabiliza la trama, detona los instintos más básicos del protagonista y conduce a un final abierto que desafía al espectador.

Porque Baker no es un director que se conforme con plasmar una realidad, sino que busca la colaboración del público. Lo incomoda, lo confronta consigo mismo, lo provoca para que complete la historia, sobre todo en esta apuesta. Así, tras las soberbias Tangerine y The Florida Project, el cineasta da en Red Rocket el salto cualitativo definitivo que lo confirma como uno de los autores indie más audaces, arriesgados y brillantes del panorama. Intrépida, desafiante y entretenida a más no poder, esta película es, simple y llanamente, puro cine.