Crítica de 'Ramona'

Valoración: Ramona

Hace cosa de dos décadas las Throwing Muses lanzaron un disco, hoy con estatus de clásico subterráneo que se titulaba The Real Ramona. Aunque todo viene de Bob Dylan (el tema To Ramona), quizás no sea tan casual que la primera película de Andrea Bagney se haga esa misma pregunta: ¿quién es realmente Ramona? Es decir, Lourdes Hernández, ya sin alias de esa Russian Red comparable a Kristin Hersh, en su primera película como actriz.

La cantante o la persona, la actriz o su personaje. La chica del pintalabios se transforma cuando se pone peluca, una peluca a lo Natalie Portman en Closer, y Bagney le da todo con lo que podría llegar a soñar para demostrar que puede ser actriz (monólogos a cámara, escenas de amor y de humor, Como una ola en modo ‘no cantante profesional’…).

Ramona es la historia de un tránsito, entre el novio comprensivo y el romántico desconocido, entre Jonás Trueba y Jim Jarmusch, entre la mujer y la actriz. Curiosamente paralela en el tiempo a El Planeta, el debut no menos monocromático de Amalia Ulman, la ópera prima de Bagney, otra extranjera en su tierra, también es callejera, aunque cambiando la bahía de Gijón por un Lavapiés pandémico.

Con vocación de película pequeña, pero arreglada, tiene capacidad para sorprendernos y emocionarnos, que es lo que le pedimos a una actriz y a una directora recién salidas del cascarón, y hasta cuestiona nuestros prejuicios.