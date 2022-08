Crítica de 'Plumas'

Valoración: Plumas

No hay un palmo limpio, si no son los que esponja a conciencia la estoica protagonista, en el Egipto periférico e industrial que nos pinta Omar El Zohairy en su primer largo. Todo es mugre, herrumbre, basura y desolación. Y sin embargo, el realizador no está tan interesado en un festival de porno-miseria a lo Labaki, como en recordarnos a Buñuel o al Pasolini de Pajaritos y pajarracos (1966).

Plumas es una comedia. Una comedia negra, esperpéntica, picaresca y surrealista, cuyo detonante es una desaparición: un gañán que trabaja en una fábrica monta una fiesta de cumpleaños para su hijo de cuatro años, e invita a un mago no tan de pacotilla, puesto que, al cabo de un calamitoso número, transforma a su cliente en una patética gallina.

A partir de ahí, el (político) vía crucis de la esposa, primero para tratar de devolver apariencia humana al marido, yendo al encuentro de toda clase de cantamañanas, y luego para sacar adelante a los suyos en modo madre coraje. La película arroja imágenes inolvidables como el cumpleañero bailando Pop Corn (la versión ‘danza del vientre’ de Omar Khorshild) con una careta de Mickey, aunque su metraje también puede resultar algo excesivo. Hay que achacarlo a la imperiosa necesidad de nuestros cinéfilos vecinos de fomentar la autoría en los rincones menos explotados del globo: apadrinado por Cannes, El Zohairy nos impacta como, en tiempos, lo hizo el loco mundo de Kusturica.