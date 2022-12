Valoración: Crítica de 'Pequeña flor'

Ver esta película es como leer a Julio Cortázar: tan profundamente argentino como extrañamente europeo. Un realismo mágico en el que la poesía obedece a reglas cartesianas. Si en Carta a una señorita en París, del genial escritor, su protagonista vomitaba conejitos, en el filme ocurre algo igual de fantástico: José asesina a su vecino un día y otro día, en una interminable rutina en la que el homicida intenta rebelarse contra su destino.

El eterno retorno, recurso muy cinematográfico empleado en Atrapado en el tiempo o Palm Springs, no transmite un deseo de mejora personal, ni de búsqueda del amor imposible, sino de una depresión muy masculina. José, abandonado a su suerte junto a su hijo en una tierra extranjera, pierde la noción de la realidad, reducido a un mundo cada vez más negro y rojo, cuya comprensión se le escapa.

No entiende a los franceses (Melvil Poupaud, próximo ‘chico Allen’, aquí en modo Michel Piccoli), no entiende a los europeos (un Sergi López histriónico como gurú sexual) y, por supuesto, no entiende a su mujer (una encantadora Vimala Pons, musa de Bertrand Mandico).

Da igual. Si nunca hemos –creo– vomitado conejitos, tampoco hemos asesinado –quiero creer– a nuestro vecino. Pero todos nos hemos sentido alguna vez como José y quien más quien menos ha estado metido en su laberinto mental. De reírse de esa situación aflora la comedia y el placer de ver Pequeña flor.