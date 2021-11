Crítica de 'Notas de soledad'

Valoración: Notas de soledad

El hijo de los artistas Lucio Muñoz y Amalia Avia (las fachadas de comercios de esta, al óleo sobre tabla, son uno de los must see de la pintura realista del pasado siglo), Nicolás Muñoz Avia, disfruta tan solo de dos escuetas entradas en el IMDB: la foto fija de Los paraísos perdidos, de Basilio Martín Patino, y la realización del corto No somos nadie, con Miguel Rellán, entre otros.

Sin embargo, ha terminado otros cinco cortometrajes y hasta nueve documentales (el anterior, Antonio López. Apuntes del natural, se estrenó en 2019), lo que le convierte en un cineasta a tener en consideración -por más que la promoción y el negocio sean en muchos casos más determinantes que el propio oficio-.

Rodada en el contexto de la pandemia del COVID-19, Notas de soledad es el retrato compartido de cuatro personas que han preferido, o no les ha quedado otro remedio, que vivir en soledad: Emilia, mujer de 86 años de Arganzuela que trabajó como vedette, Lucio, maquetista y radioaficionado que vive en una casona de pueblo, Tati, quien tras la crisis de la construcción y una tragedia familiar decidió emigrar a la montaña y dedicarse al trekking con burros, y Alba, una estudiante de psicología, de género no definido, que pone la voz en off y actúa como catalizadora de la narración.

Son las palabras de esta, precisamente, las que abren la película: “Estar sole es no poder mirar, hablar y tocar. Porque no te entienden y no te entiendes…”, y con mucha ternura nos adentramos en su conflicto y en la problemática de otros muchos chicos y chicas como ella. Después empezamos a conocer a los demás, y a su reducido círculo social, por medio de un montaje alterno que recuerda el formato de realities como Vidas anónimas y a películas como La plaga, de Neus Ballús.

Lo mejor de este proyecto, filmado gracias al programa de ayudas a la creación y a la movilidad del Ayuntamiento de Madrid, es la verdad que Muñoz Avia sabe extraer de sus personajes, y de males contemporáneos como la depresión, la discriminación de género, la alexitimia o el aislamiento, bellamente acentuados por la música de Álvaro de Cárdenas y Basilio Martí, y también por el buen sentido del director para medir el plano y el tiro de cámara, especialmente en esos planos desiertos de los edificios y de las calles de Madrid en pleno confinamiento.