Crítica de 'Moonfall'

Valoración: Moonfall

El destino, siempre tan caprichoso e irónico como un capítulo de Los Simpsons, ha querido que en apenas mes y medio hayan coincidido dos películas apocalípticas como son No mires arriba y Moonfall. Cada una desde ángulos completamente distintos, ambas cintas gozaban de una espada de doble filo llamada pandemia: el hecho de estar viviendo un particular apocalipsis lo ha hecho todo más cercano, pero también ha provocado que el nivel de suspensión de incredulidad ha llegado a su cota más alta.

No es que Moonfall, la nueva película de Roland Emmerich (El día de mañana, 2012), aspire a ser el paradigma de la verosimilitud. Al contrario, al hombre que probablemente más ha puesto en peligro a la Tierra le basta con un sencillo pero efectivo prólogo -un Gravity en versión reducida- para no explicar pero sí sembrar la semilla de la duda: ¿y si la llegada del Apolo 11 a la Luna no fue del todo como nos la contaron?

A partir de esta premisa conspiranoica desvelada -el destino, de nuevo irónico- por el otrora protagonista de La invasión de los ultracuerpos, Donald Sutherland, se hilvana la clásica película de Emmerich. Una gran verdad ocultada hasta el momento se cierne sobre la Tierra con el objetivo de destruirla, y en esta ocasión es nada menos que la vecina siempre observante, la Luna.

Halle Berry y Patrick Wilson en 'Moonfall' Cinemanía

Un héroe (Patrick Wilson) con problemas familiares que no ha superado su descenso a los infiernos. Una heroína (Halle Berry), también con ciertos problemas familiares, que ha cambiado de astronauta a ejecutiva de la NASA y a la que también le persigue el pasado. Y el tercero en discordia, pero no menos importante: el clásico científico loco (John Bradley) que ya predijo el fin antes que nadie. Todos arquetipos tan comunes en el cine de Emmerich como caducos en el cine actual.

Y es que el gran problema de Moonfall, más allá de ese prólogo y alguna que otra escena que recuerda a sus míticos trabajos -como la del intento de despegue ola gigante mediante- es precisamente que es una película fuera completamente de tiempo y de lugar, que parece haber nacido ya inerte. Hay una escena en la que se hace un guiño/broma a los Jonas Brothers que basta para demostrar lo mal que ha envejecido ya.

No hay sustento científico sobre el que sostenerse, agujero de guion absurdo con el que reírse o algún tipo de comentario original o remotamente novedoso como el que propusiera Adam McKay en No mires arriba. Solo una retahíla de clichés gastados, personajes que parecen llevar escritos desde hace treinta años y una vaga cercanía a la realidad que no termina de concretarse. Vamos, como un capítulo de Los Simpsons. Pero no de los de toda la vida, no. De los actuales.