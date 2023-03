Crítica de 'Matria'

Valoración: Matria

No se habían celebrado los Goya 2023 y una tenía la sensación de saber ya quién iba a ganar el premio a la mejor interpretación femenina en 2024. Esa intuición, algo temeraria porque todavía no he visto los trabajos ni se conocen siquiera los nombres de sus competidoras, surgió tras el visionado de Matria, la ópera prima de Álvaro Gago cuya primera semilla se halla en el cortometraje homónimo con el que el director se llevó el Gran Premio en el Festival de Sundance.

Sin embargo, hay algo tan rotundo en la interpretación de María Vázquez, la protagonista de Matria, que prefiero pasarme de osada que callarme por cautelosa. La película entera, un cuidado retrato de la vida gallega en los pueblos de mar (con sus marisqueiras, con sus conserveras y sus pescadores de rostros y manos duras) y también de las mujeres en estos parajes, lo apuesta todo a su personaje protagonista y al soberbio trabajo de la actriz que la encarna.

Ramona es una mujer dura, directa, echada pa’lante, que trabaja día y noche sin pestañear ante una aplastante precariedad por brindarle a su hija un futuro mejor. Pero, a la vez, es una mujer encerrada en una relación tóxica y machista. Con una puesta en escena entregada a ella, María Vázquez borda cada uno de estos matices del personaje, insuflándole un carisma y una fuerza que te mantendrán pegado a la pantalla hasta los Goya de 2024.