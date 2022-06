Crítica de 'Mamá, no enRedes'

Valoración: Mamá, no enRedes

Malena Alterio lo arregla todo. Bueno, casi todo. Su vis cómica, su versatilidad, su capacidad de hacer que te lo creas todo. Bueno, casi todo. No cuesta intuirla sufriendo un poco durante el rodaje de Mamá no enRedes, otra más de esas comedias low cost –en todos los sentidos– que el cine español lleva produciendo desde ya hace años, en connivencia con televisiones y plataformas, y que tal vez algún día alguien caerá en la cuenta que no hay por dónde cogerlas, que están alimentando un monstruo que más pronto que tarde devorará a alguien y no dejará ni los huesos.

Al minuto uno se hallas perdido, nada va a ningún sitio, los hijos son directamente odiosos y crece en su interior una intuición terrible: una película sobre First Dates no sería muy distinta.