Crítica de 'Los Caballeros del Zodiaco'

Valoración: 'Los Caballeros del Zodiaco'

Ya fuera por su estructura de culebrón con tollinas, su estética over the top (fruto de la popularidad del pressing catch y el rock con pelazo en el Japón de los 80) o su homoerotismo involuntario, la serie de Los Caballeros del Zodiaco inició en el anime a muchos espectadores españoles pre-Bola de Dragón. Sin embargo, la escasa popularidad de la franquicia en EE UU, entre otros factores, le ha restado popularidad desde entonces. Y esta película no ayudará a mejorar las cosas.

La creación de Masami Kurumada, en origen un locurón que hacía preciso mucho humor (o mucha ingenuidad) para apreciarla como era debido, comete aquí el pecado capital de ponerse seria, o más bien de intentarlo. Lo cual anula muchas de sus virtudes, entre ellas la más importante de todas: la diversión.

Da pena ver cómo los faralaes del original ceden su espacio a una estética ciberpunk de plastiquillo (centrada en la villana Famke Janssen) que trata de racionalizar aquello que debería ser glamour, desparrame y mitología interpretada de aquella manera. Por no hablar de la elección como protagonista de un Mackenyu todo él bíceps y morritos cuyo héroe queda reducido al cliché de macarra callejero con cuentas pendientes.

Las tentativas para dotar de 'profundidad' a los personajes de Sean Bean (ese spoiler viviente) y Madison Iseman no hacen sino acentuar esta atmósfera tan mustia. Lastrada, para colmo, con unas escenas de acción saturadas de CGI en las que apenas hay lugar para las sorpresas o para una suspensión de la incredulidad que permita venirse arriba, y un guion saturado de sequel hooks con vistas a futuras entregas (si las hay).

Con pocos méritos que le permitan atraer a los fans de la saga, y menos aún enganchar al público novato, Los Caballeros del Zodiaco queda como un título más en la lista de adaptaciones fallidas del anime a la acción real. Al menos queda el consuelo de que podría haber sido peor: podría haber sido Dragonball Evolution.