Crítica de 'Lansky'

Valoración: Lansky

Podría tentarnos imitar a la crítica estadounidense y despachar Lansky como el enésimo biopic de un gánster al servicio de una vieja gloria del género como, en este caso Harvey Keitel. Pero la película de Eytan Rockaway no merece tal menosprecio. Cierto es que no inventa la pólvora, y que no estamos ante un nuevo Scorsese o Coppola: el joven e inexperto realizador tampoco maneja, ni de lejísimos, los mismos presupuestos que los susodichos. Y Rockaway nos brinda planos atractivos, cuenta con un director de fotografía muy competente (Peter Flinckenberg), y goza de un notable sentido de la estética americana.

El dispositivo tampoco es de los más originales: un periodista con el agua al cuello (Worthington) ve la oportunidad de rehacerse entrevistando al mítico cerebro judío de la mafia (que inspiró el personaje de Lee Strasberg en El padrino), con el que pacta un libro a publicar tras la muerte del interesado. Pero, si el periodista es ficticio, está en parte inspirado en el padre del director, el historiador Robert Rockaway, que tuvo oportunidad de entrevistarse con el magnate mafioso que se llevó a la tumba el secreto de su fortuna oculta, valorada en 300 millones de dólares.

Aparecen temas no tan trillados, como su activismo contra los nazis durante la guerra, “porque están contra América y los judíos”, o su sentido del negocio, “Ford no vendía coches, vendía libertad”. Un paseíto por la historia americana.