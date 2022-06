Crítica de 'La isla de Bergman'

Valoración: La isla de Bergman

“Agonía autoinfligida”. Así describe Chris (Vicky Krieps) lo que supone para ella escribir. “Pues, si te genera ansiedad, date un respiro, haz otra cosa”, le contesta Tony (Tim Roth). Son una pareja de cineastas en un retiro creativo. Él es un director consagrado. Le han invitado a Farö, la isla en la que Ingmar Bergman encontró su hogar en los 60, en la que rodó Como un espejo y fragmentos de Pasión, La vergüenza o Escenas de un matrimonio, y en la que pasará la eternidad.

Tony está presentando en la isla una retrospectiva de su filmografía y Chris le acompaña. Aprovechan el tiempo libre para escribir en una casa y en un molino, en medio de un paraje idílico. Él avanza en su guion, confiado y decidido. Ella, en cambio, da vueltas a la misma idea de siempre y teme que sea demasiado enclenque para una película.

Esas conversaciones sobre el proceso creativo en una pareja son lo mejor de La isla de Bergman, una nueva ocasión en la que Mia Hansen-Løve aprovecha su propia vida para contarnos una historia. La película que está escribiendo se materializa en un momento dado como un cortometraje dentro del filme, narrado con la voz en off de Vicky Krieps. Amy (Mia Wasikowska) y Joseph (Anders Danielsen Lie, el estupendo actor de La peor persona del mundo) son dos examantes que se reencuentran en una boda en Farö.

Pasean en bicicleta, fotografían las formaciones rocosas, Joseph le echa en cara que no se parecía en nada al actor que hacía de él en la película dirigida por ella y Amy se da cuenta de que sigue enamorada de él. Si el espectador está familiarizado con la filmografía de Mia Hansen-Løve, no habrá tardado mucho en conectar este “capítulo de cierre”, como lo describe Chris, con Un amour de jeunesse, la tercera película de la francesa, en la que contaba cómo su desamor adolescente la llevó a encontrar su vocación (el cine) y un nuevo amor (el cineasta Olivier Assayas, con el que tuvo una hija y una relación sentimental y que en algún momento, como dice la película, hizo una película de fantasmas).

Digno como es el cortometraje, especialmente la secuencia en la que Mia Wasikowska baila al son de The Winner Takes It All, de ABBA, lo cierto es que la película crece en cuanto vuelve a la trama principal. Chris quiere saber la opinión de Tony sobre su película y él no deja escapar la conexión con la realidad, sumiéndonos profundamente en un laberinto en el que vida y cine parecen la misma cosa. Esa fluidez alcanza su cota más alta cuando Hansen-Løve encuentra ese tercer acto de la película esquivo en el que, elipsis mediante, por fin invoca a Bergman.

Porque hay poco Bergman en La isla de Bergman. El cineasta presta su isla, la cama de Escenas de un matrimonio y ese fantasma por el que se deja una butaca libre en su sala de proyección de películas de 35 mm. A lo largo del filme se habla del cineasta, se le critica por su faceta de padre negligente y hasta se visita un ridículo Safari Bergman por los lugares predilectos del director. A pesar de suceder en la isla de uno de los creadores más atormentados, es el filme más ligero y luminoso de Hansen-Løve, autora que, por cierto, no le esquiva la mirada a la melancolía. Y no es hasta que entramos en la casa de Bergman, con su fantasma escondido, con esa sinfonía misteriosa de Mahler, cuando su espíritu posee la película.