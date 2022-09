Crítica de 'La invitación'

Valoración: La invitación

En principio, lo peor que se puede decir de una película de terror es que no da ningún miedo, que no sobrecoge. Y sin embargo, La invitación, dirigida por Jessica M. Thompson, se redime en parte de la incapacidad de su realizadora para la puesta en escena turbulenta o desasosegante, e incluso de un mal prólogo y de un peor epílogo. Lo logra con una refrescante suficiencia para la sorpresa, en un giro hacia la hora de metraje que traslada la historia hasta un territorio clásico inesperado, y con unas referencias góticas no demasiado habituales en el cine de hoy: las de las encantadoras adaptaciones de Roger Corman de los relatos de Edgar Allan Poe y H. P. Lovecraft.

Ese terror gótico de serie B de títulos como La máscara de la muerte roja, La tumba de Ligeia y El palacio de los espíritus, repleto de maldiciones, casonas de estilo inglés, habitaciones que respiran por sí mismas y amores desbocados más allá del tiempo, encuentra acomodo en el relato contemporáneo de La invitación.

La historia de la joven huérfana de raza negra que, desde EE UU, acaba de saber que es bisnieta bastarda de una adinerada familia en Inglaterra, y que además acude a una boda, puede recordar en su mejor trecho dramático a aquellas películas protagonizadas por Vincent Price como dolorido amante. Ahora bien, el guion de Blair Butler está siempre por encima de la dirección de Thompson, con los estallidos de música como único recurso para el temor o el temblor.