Crítica de 'Kompromat: El expediente ruso'

Valoración: Kompromat: El expediente ruso

Desde los tiempos gloriosos de Hitchcock, el falso culpable es siempre bienvenido al cine. Hay en este thriller de Jérôme Salle ecos de Yo confieso, de Falso culpable, de El hombre que sabía demasiado para alumbrar una terrible y desoladora mirada a los males de nuestro tiempo: la mentira, la impostura, la impunidad, las fake news como asquerosa filosofía mental para aniquilar enemigos.

Salle se resarce del tropezón de Jacques y regresa a la senda de su sorprendente debut, aquel Anthony Zimmer de alegre recuerdo. Lellouche construye un protagonista sólido y cargado de energía, suya es buena parte de la personalidad de la película ya que aparece en el 80% largo de los planos y las escenas. Oscura, extremadamente oscura y fría, muy fría, a ratos, por su estética y mirada clásica, se te antoja que sucede en los tiempos de la Guerra Fría –esa persecución en el metro– pero no; es hoy, un hoy terrible y descorazonador, un hoy soviético.

Aunque no hable explícitamente de ello, ¿cómo no pensar en la guerra de Ucrania? ¿Cómo evitar que el subconsciente te marche hacia servicios de inteligencia, de espionaje, de muerte que no son ficción ni están “inspirados” en casos reales sino que son pura y terrorífica verdad? ¿Para cuándo un remake americano de Jaume Collet Serra con, claro, Liam Neeson? Nota mental: me tiré toda la película con Neeson en la cabeza.