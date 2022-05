Crítica de 'JFK: Caso revisado'

Valoración: JFK: Caso revisado

No hace falta ser John Slate, aquel freak con una camiseta de Lee Harvey Oswald, que trataba de ligar en la sección True Crime de una librería de Austin –en Slacker (Richard Linklater, 1990)–, para considerar el nuevo documental de Oliver Stone sobre el magnicidio (también ha sacado una docuserie de cuatro episodios) como algo más que un cuantioso extra para una supuesta edición en Blu-ray del 30 aniversario de JFK: Caso abierto (1991).

Aunque no siempre resulta fácil distinguir entre las teorías del Jim Garrison encarnado por Kevin Costner y lo que el realizador de The Putin Interviews (2017) –quizás no el mejor momento para recordar esto último– considera ahora como “hechos” probados, el nuevo JFK de Stone no tiene desperdicio. Funciona tanto para revivir ese trágico momento de la historia americana (aquel en el que Jackie se abalanza en la parte trasera del Lincoln descapotable para recoger parte del cerebro de su otrora fotogénico marido), como para apuntalar la teoría de que Oswald no era más que un títere de la CIA y que igual ni siquiera rozó el gatillo.

Incluso que Dallas fue un éxito, después de dos atentados fallidos en Tampa y Chicago, cortados por el mismo patrón. JFK: Caso revisado resulta hipnótica por repetición, tanto de lo que ya sabíamos, como por la obstinación casi maníaca en dar por zanjados algunos aspectos clave como la trayectoria de la llamada “bala mágica”.

Fascina el tesón con el que, a base de documentos desclasificados, y de testimonios que atestiguan sobre otros testimonios (“Estábamos solos tomando un café, y me dijo que...”), Stone solo puede fracasar mejor en su empeño por fijar para la posteridad los nombres y apellidos de quienes tramaron todo aquello. Nunca se desclasificará un memorando en el que aparezca un organigrama de los conspiradores, y eso también es por lo que nos mantiene en vilo tan apasionante caso. Eso, y su siniestra belleza.