Crítica de 'Impuros'

Valoración: Impuros

Eduardo Madina y Borja Semper nacieron en enero de 1976 con un solo día de diferencia. El primero en Bilbao; el segundo, en Irún. El primero se afilió a las Juventudes Socialistas de Euskadi cuando tenía 17 años; el segundo, también a los 17 años, ingresó en las Nuevas Generaciones del PP vasco. Madina sufrió un atentado de ETA en 2002 que provocó la amputación de su pierna izquierda a la altura de la rodilla, mientras que Semper se libró de un tiro en la nuca porque el día que estaba previsto el asesinato no fue a la Facultad de Derecho, donde estudiaba. Ambos, con sus parecidos y sus diferencias, protagonizan Impuros, de Alberto Utrera, que recoge en formato audiovisual los cuatro días de entrevistas a cargo de la periodista Lourdes Pérez que también han acabado negro sobre blanco en el libro Todos los futuros posibles. Conversaciones sobre el final de ETA.

Resulta estremecedor escribir la biografía de ambos diputados vascos con respecto a su condición de víctimas supervivientes de la banda terrorista, con respecto a lo que supone asumir el compromiso político en un lugar donde, a pesar de las apariencias, la democracia seguía sin haberse establecido; pero, al mismo tiempo, es reconfortante escuchar su testimonio como ejemplo de concordia, de lazos de entendimiento en estos raros tiempos de trincheras y mensajes de 280 caracteres. Ese es, precisamente, el valor justo de este modesto documental, de poco más de 71 minutos de duración, en el que la palabra se hace hueco y se prioriza la escucha.

Es obvio que, con un par de interlocutores así, Utrera no pretenda arriesgar en términos de puesta en escena, pero Impuros no requiere nada más que de la honestidad de Madina y Semper. Relajados, sin agenda política mediante y asumiendo con franqueza el valor de cada una de sus palabras, el documental arroja declaraciones que hielan la sangre.

Por citar algunas de las más impactantes, cuando Madina confiesa el miedo que sintió tras el atentado: “Tuve mucho más miedo a que volvieran después del atentado que a que vinieran antes del atentado”; cuando reflexiona sobre su posición ante la perversa narrativa del terrorismo: “En el momento en el que dices por qué yo, estás permitiendo, inconscientemente, que a otro sí le pueda tocar. Haces tuya la narrativa de los asesinos"; cuando habla del nuevo horizonte de futuro de la sociedad vasca tras el fin de ETA: “Lo mejor de todo es que la historia, aunque ha tenido un guionista empeñado en ponerlo difícil, tiene un final feliz. Porque en 2011 ganamos y ganar está muy bien. Y, a partir de ahí, fuimos más libres”.

Semper, por momentos, se muestra menos esperanzado con el actual clima político, que le llevó a dejar la arena pública en 2020. “No hemos sabido ganar”, dice en documental. “No hemos sabido ponerle un lazo a la victoria de la democracia sobre el terrorismo. Y no hemos sabido hacerlo porque teníamos que haberlo hecho conjuntamente”. Y sobre ese panorama de crispación, apunta la tesis de esta conversación filmada: “A mí me llaman filoterrorista los de la extrema derecha porque no digo que hay que matarlos a todos, pudiendo tener una posición extremadamente crítica. Es decir, se marca el umbral de donde está la pureza”.

En un momento en el que el concepto de memoria es líquido y partidista, por desgracia, Impuros se posiciona como un notable ejercicio sobre el recuerdo y sobre la posibilidad de crear puentes a pesar de las diferencias ideológicas. Las conmemoraciones de episodios traumáticos de la Historia, vengan del ámbito político como de la sociedad civil, deberían cumplir esa función: recordar el daño y el dolor para no repetirlo en el futuro.