Crítica de 'Fire of Love'

Valoración: Fire of Love

“no podría vivir con alguien que no compartiese esta pasión en la cumbre de un volcán”. La cita pertenece al diario de Katia Krafft, protagonista de Fire of Love junto a su marido Maurice. Ganador del premio al mejor montaje en el pasado Festival de Sundance (y con razón), el inspirador documental de Sara Dosa recupera la historia de este matrimonio de vulcanólogos que dedicaron su vida entera al estudio de estas estructuras geológicas. Como el magma sobre capas de lava y ceniza, Fire of Love se construye sobre diversos estratos.

En la superficie, es un documental sobre vulcanología en el que aprendemos la diferencia entre volcanes rojos y grises (los más peligrosos), las partes que los componen, los riesgos o los avisos de erupción. En sus profundidades, es también un documental sobre la vocación, sobre la fuerza inquebrantable que aporta tener una pasión en la vida. Por si fuera poco, es también una película sobre el amor. Sobre el amor que quema como el fuego, por supuesto, pero también ese otro amor del que el cine nos habla menos. El amor de quienes comparten toda una vida. Y más allá. El amor de los que tienen la suerte de compartir también una pasión.

Así fue la historia de Katia y Maurice, estos personajes de película de Wes Anderson antes de que Wes Anderson naciera. Se conocieron jóvenes, no se sabe si en una cita a ciegas o en algún congreso de vulcanología donde sus caminos se juntaron como placas tectónicas. Su devoción por los cráteres (y su decepción con el ser humano) les llevó a recorrer el mundo desde Estrómboli a Japón, donde murieron como siempre habían querido: en las faldas de un volcán rabioso.

Imagen de 'Fire of Love' Cinemanía

“Prefiero una vida corta e intensa que una larga y monótona”, decía el rebelde Maurice a quien Katia seguía en parte porque prefería estar con él en caso de muerte. Fire of Love describe a estos personajes maravillosos, bigger than life, con una poética y una concrección que recuerda al relato de Natalia Ginzburg Él y yo.

Además de vulcanólogos, los Krafft fueron cineastas de una mirada privilegiada. Fire of Love está construido, quitando escasos fragmentos de animación, a partir de las películas que ellos mismos filmaron para financiar sus expediciones. Lejos de ser grabaciones instrumentales, los Krafft juegan en sus documentales con la composición de los planos, sus interpretaciones, la importancia del color, la elección de las localizaciones, a cada cual más hipnótica y fascinante, o el uso de zooms, dando lugar a piezas de valor cinematográfico más allá del geológico.

Quizás el ejemplo mas claro sea esa secuencia rodada en la cima de un volcán que rezuma pasión por el western. Y que Sara Dosa subraya citando a Morricone y a su banda sonora de El bueno, el feo y el malo. No es el único momento inspirado de la música elegida para Fire of Love. Cuando suena Je me se sens vivre, interpretada por Dalida, una tiene que traer a la memoria los nombres de Gino Paoli y Jacques Plante para cerciorarse de que no es una canción compuesta para la ocasión.

“Los volcanes han de destruir para crear”, escribe una devastada Katia Krafft en su diario tras la tragedia de Armero, en Colombia. ¿Se estaba refiriendo sin saberlo al cine? Si hoy pudiese ver esta obra maestra que resurge de las cenizas de su historia de amor a tres seguro que se emocionaría.