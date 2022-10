Crítica de 'Fall'

Valoración: 'Fall'

Se supone que las historias de supervivencia importan en la medida que nos importa quienes sobreviven. Por eso, acudiendo a coordenadas archiconocidas, la escena cumbre de Tiburón no era una donde apareciera el tiburón, sino aquella en la que Roy Scheider le pedía a su hijo que le diera un beso tras pasar un rato intercambiando muecas, porque «lo necesitaba». Situar al ser humano ante una muerte segura es algo seductor en sí mismo, pero si no media una mínima empatía, un esfuerzo por construirte el personaje, la posterior tortura generará un distanciamiento. Este distanciamiento podrá a su vez provocar disfrute, o no, pero en cualquier caso la humanidad se verá devaluada ante las seducciones de una destrucción concienzuda. No es que el cine de terror, por supuesto, eluda estos cauces. Hay subgéneros enteros que se fijan más en el count que el body. Pero si hablamos de tramas centradas en un solo escenario, con una carrera contrarreloj y pocas vidas en juego, lo suyo es que esas vidas quieran expresar por qué se empeñan en ser vividas.

El título de Fall aparece vertical en pantalla justo después de que un personaje haya caído gritando al vacío, en un subrayado atroz que no obstante presenta rigurosamente cuáles son los presupuestos que maneja Scott Mann. Este director británico viene de hacer varios thrillers (dos de ellos con Dave Bautista, referenciado directamente en un diálogo del filme), y en Fall se ha topado con un high concept que le permita marcarse un virtuoso ejercicio de tensión adrenalítica. Fall se centra en dos jóvenes (Grace Fulton y Virginia Gardner) atrapadas a más de 600 metros, en una plataforma del tamaño de una pizza a lo alto de una torre de radio. Mann se abalanza sobre esta premisa sacando partido de todas las variables en que la situación pueda torcerse, con precarias escaleras a punto de perder peldaños, estructuras de herrumbre sujetas a temblores, buitres acechando o el extra de peligrosidad que trae la noche. El director hace un trabajo estupendo mimando el suspense desde la fijación por lo material y la planificación transparente; por supuesto que el uso de drones y trucos digitales está a la orden del día, pero su inventiva dista mucho de los ejercicios abigarrados de dos parientes de Fall como serían 127 horas de Danny Boyle o Infierno azul de Jaume Collet-Serra.

127 horas e Infierno azul tiraban de infinitos trucos de montaje y expresionismo psicológico para remarcar la odisea de sus protagonistas. Salvo por un pequeño giro sobre el tercer acto, no es algo que a Mann le interese particularmente, como tampoco le interesa el factor humano de los títulos citados. O mejor dicho: le interesa, pero de una forma distinta. La atención que Fall deposita sobre las protagonistas, a la hora de trazar un background y un vínculo entre ellas, se ajusta en duración y tono a lo que se suele ver en el género, y no obstante la ejecución acaba tomando otro rumbo. Uno marcado en primera instancia por histéricos diálogos de serie Z, que según se sitúan en lo alto de esa torre y quienes los comparten han de sortear pruebas diversas confirman lo que hasta ahora solo se insinuaba: la escritura de personajes de Fall es mezquina en extremo. La cámara tiene más respeto por la torre, visualizándola en detalle y enfatizando festivamente su altura, que por las dos protagonistas, cuyo sufrimiento va a gozar de lo lindo retratando durante una hora y media.

Fall es un thriller de supervivencia sorprendente por la intensa zafiedad con la que evoluciona su trama, teniendo tiempo incluso para que las cuitas de los personajes que no tienen que ver directamente con la posible caída conduzcan a estampas pochísimas de la amistad femenina, los padres que desconfían de sus yernos o, en especial, la hipervisibilidad de las redes sociales. En su corazón, por mucho que quiera maquillarlo con bochornosas reflexiones de camiseta sobre vivir el momento, late una sangrienta cautionary tale con aroma a película de explotación setentera, y Mann soslaya cualquier posible límite ético a la hora de espolear el sufrimiento de sus criaturas. Sabe que, una vez se traspasan ciertas líneas, el disfrute del suspense va a llegar igual. Y llega. Amparado en un divertidísimo crescendo de infamia, Mann demuestra que las historias de supervivencia pueden cuajar sin que medie la empatía, o los personajes convincentes, o la sensibilidad. Solo basta con nutrirse de una alegría muy concreta: la de no estar en el pellejo de esa gente.