Crítica de 'El hijo'

Valoración: El hijo

Florian Zeller saltó al cine desde el prestigio del teatro con la magnífica El padre: fabuloso y novedoso tratamiento del punto de vista en torno al alzheimer, y una actuación maestra de Anthony Hopkins. El hijo, aunque se cite como continuación, poco tiene que ver, salvo la enfermedad mental y las relaciones familiares.

La angustia reina entre la adolescencia del mundo occidental. En una parte de los casos no hacen falta argumentos racionales: la vida me supera, no entiendo por qué estoy así. Consecuencias: depresiones, autolesiones. Ahora bien, junto a esa aflicción existencial, Zeller aporta posibles justificaciones: la separación del padre, la nueva vida de este al lado de una mujer más joven con la que acaba de tener un hijo, el resquemor por el abandono de la madre. Pero, ¿es así realmente?

Frente al esquematismo y a los guiones esqueléticos disfrazados de sutileza, el director y escritor francés acumula subtramas que refuerzan o simbolizan el subtexto: un durísimo padre del padre, al que interpreta Hopkins en una cruda secuencia verbal y sentimental, y una nueva esposa, sin lazos afectivos con el adolescente, con temor a que su nueva vida se resquebraje.

Película, por tanto, de escritor experimentado y ambicioso, de dramaturgo con talento para el diálogo y con ecos de una formidable obra de los 80, Gente corriente, de Robert Redford, El hijo es una película de nuestro tiempo.