Crítica de 'El callejón de las almas perdidas'

Valoración: El callejón de las almas perdidas

A lo largo de su filmografía, que ya va siendo larga, Guillermo del Toro se ha empeñado en mostrarnos que, en términos de crueldad, los humanos superamos de largo a cualquier engendro primigenio. De esta manera, con precedentes como el Sergi López de El laberinto del fauno y el Michael Shannon de La forma del agua, era fácil adivinar que El callejón de las almas perdidas iba a ser tela marinera, sobre todo tratándose de un noir, género misántropo donde los haya.

Ahora bien: cualquiera hubiese dicho que esta película, más que a una balada a media voz en un club de entreguerras, iba a evocar a Paquita la del Barrio dedicándoles Rata de dos patas a toda su galería de personajes. Basta con observar al mentalista timador de Bradley Cooper, al espeluznante capataz de feria interpretado por Willem Dafoe y a la psiquiatra Cate Blanchett (en modo femme fatale) para entender que eso de “rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho” les viene que ni pintado, por muchas perchas de impresión que gasten algunos de ellos.

En vez de rehacer la película de 1947 (un pequeño gran clásico con Tyrone Power plantándole cara al encasillamiento), este filme adapta de nuevo la novela original de William Lindsay Gresham, un matiz que permite a Del Toro recocer a fuego lento su potaje de vileza y codicia: si su precursora quemaba etapas a toda velocidad (en parte por los ajustes del metraje, en parte para capear a la censura), el mexicano divide las dos horas y media de esta cinta en tres actos diferentes, y muy extensos, correspondientes al arco de ascenso, auge y caída de un arribista profesional.

Para quien suscribe, el más valioso de ellos es el primero, con el director y Dan Laustsen (su director de fotografía habitual desde La cumbre escarlata) exponiendo las mecánicas de un carnaval de muertos en vida con tonos que oscilan entre la policromía alucinatoria al sol exhausto de un cuadro de Andrew Wyeth. Conforme la historia avanza, y especialmente cuando Richard Jenkins entra en escena (en un papel de millonario siniestro muy lejos de su registro habitual), la gama de colores se va enfriando más y más, así como el tono de la narración.

Podemos reprocharle a Del Toro de regodearse demasiado en este tramo, y lamentar que no dedique más tiempo al costumbrismo, pero no cabe acusar al director de cejar alguna vez en su propósito. El panorama que describe El callejón de las almas perdidas es, de la primera a la última escena, el de un mundo donde la clave del triunfo reside en aprovecharse del sufrimiento, la ignorancia y las debilidades del prójimo para sacar beneficios. Algo que se vuelve muy atinado si pensamos en la coyuntura actual.

Así pues, estamos ante una película larga, densa y pesimista hasta la desesperación, con lo que no es raro que se la haya pegado en la taquilla de EE UU: en muchos aspectos, este filme es el opuesto matemático de La forma del agua. Pero hay un aspecto de Del Toro que no cede a este lado oscuro, y ese es la mirada repleta de cariño que dedica a sus personajes más marginales y, por ello, menos monstruosos. Es gracias a ellos (Rooney Mara, Toni Collette y el siempre fiel Ron Perlman) que este filme no acaba pareciéndose del todo a una invocación para que Cthulhu emerja de las aguas y nos devore a todos. Aunque a veces, para qué negarlo, dan ganas.