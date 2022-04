Crítica de 'Dog. Un viaje salvaje'

Valoración: Dog. Un viaje salvaje

En el subgénero de las películas caninas, no hay un gran arco de mensajes y premisas. Y Dog, producida, protagonizada y codirigida por Channing Tatum, no es la excepción. Aunque sí tiene intentos de hablar de algo más a través de una historia de amistad aparentemente imposible entre una perrita y un hombre. Tatum interpreta a un veterano de guerra que quiere volver a la batalla, pero no le dejan por daño cerebral, y Lulu también es una veterana de guerra, una pastora belga, que pertenecía a un compañero ranger que se ha suicidado.

A cambio de mejorar su situación, le ofrecen llevar a Lulu al funeral de su cuidador, un road trip en coche por toda la costa pacífica hasta Arizona. A priori una misión sencilla, salvo porque ambos, hombre y perra, sufren de un fuerte estrés postraumático y tienen que aprender a entenderse. Y ahí, en esas conversaciones y encontronazos entre ellos y con el resto del mundo, asoma la realidad que sufren estos exsoldados, abandonados a su suerte, sin tratamientos psicológicos adecuados, sin compañía, sin dinero, sin recursos.

Tendrán que encontrarse, no morderse y comer de la mano. Mensaje social y político en un filme de amistad perruna, algo más novedoso. Tatum hizo la película como homenaje a su propia perra, muerta en 2018, y se ha construido un filme perfecto para derrochar ese carisma de cachas encantador con el que se convirtió en estrella.