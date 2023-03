Crítica de 'Crónica de un amor efímero'

Valoración: Crónica de un amor efímero

El amor también es una cuestión cinematográfica. Chez Mouret, se metamorfosea en filosofía galante y libertina, con su amado Diderot como faro. Da lo mismo que se trate de una película de época o rodada en la actualidad.

Si Denis Diderot, hombre casado, mantuvo durante años una densa relación epistolar con su amante, Sophie Volland, que su buen amigo Voltaire tachó para burlarse de “platónica”, Vincent Macaigne y Sandrine Kiberlain también alimentan su adúltera relación exclusivamente a través de la palabra. No porque no hagan el amor, sino porque el sexo queda en fuera de campo.

A Mouret no le interesan las acrobacias a la luz de la luna. Es una película hablada, pero no por ello menos física. Aunque se trata sin duda de su obra más vaciada, más desnuda, en cuanto a número de personajes y de líneas argumentales, también es la más movida. La cámara persigue a los amantes que se desdibujan al cabo de largos planos secuencia, como si no quisieran aparecer retratados.

Fina y delicada, carente de fisuras cual auténtica porcelana de Limoges, esta película sorprende por su luz y por esa educación exquisita que, a este lado de los Pirineos, suena como de otro mundo, de otra época. Los amantes encarnados por Vincent Macaigne y Sandrine Kiberlain, ambos inmensos –sobre todo el primero–, no solo no se lanzan dardos envenenados, sino que ponen un cuidado extremo en no dañarse, y de paso en no dañar al espectador.

En este sentido, este thriller romántico es lo opuesto a 3 corazones, infravalorada película del siempre vapuleado Benoît Jacquot, que sin embargo logra encapsular como nadie la angustia, cuando esta se apodera del amor. Aquí, ya se ha dicho, el dolor no forma parte de la ecuación, de ahí que, más allá de las magníficas actuaciones y de la maestría demostrada al filmar este minueto de las emociones, la película sea, simple y llanamente, puro deleite.