Crítica de 'Corten!'

Valoración: Corten!

Tras la oscarizada The Artist y el biopic Mal genio, a propósito de Godard, el cineasta francés de origen lituano Michel Hazanavicius se atreve con este remake de One Cut of the Dead, comedia de zombies dirigida en 2017 por el japonés Shinichiro Ueda, que se convirtió en cult movie y que aún puede recuperarse en Filmin.

Además de para refrescar su discurso, el salto de género le sirve a Hazanavicius para explorar, desde otra perspectiva, las inquietudes temáticas y argumentales que orientan su obra: por eso, más allá de los estallidos de humor y hemoglobina, Corten! es su nuevo tributo al Séptimo Arte, a la vocación y a la artesanía cinematográfica (entendida a la manera de Michel Gondry en Rebobine, por favor, por poner un ejemplo ilustre).

Protagonizada por Romain Duris, Bérénice Bejo y Grégory Gadebois, entre otros –el casting galo es de lo más ganso y divertido–, Corten! cuenta cómo el rodaje de una película de zombies se convierte en una carnicería cuando el enajenado director de la cinta desencadena una maldición.

Pero, como en la película matriz, este solo es el comienzo… Y si bien Hazanavicius no combina las texturas fílmicas tan bien como lo hacía Ueda, sí que le rebasa en cuanto a glamour y alcance de la propuesta, rescatando ideas memorables (como la productora Matsuda y su peculiar “bonito, barato y rápido”) y aportando otras nuevas (véase el krav maga o Pearl Harbour).