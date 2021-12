Crítica de 'Cerca de ti'

Valoración: Cerca de ti

En la sala de cine, hay un público al que le gusta pasar miedo, y otro que prefiere llorar. Al final son emociones, emociones fuertes para conectar con los personajes, y desconectar de nuestra realidad. No cabe duda de que, aunque también puede dar un poco de miedo (la enfermedad siempre lo da), la tercera película del director de Nunca es demasiado tarde (2013), Uberto Pasolini (que no es pariente de Pier Paolo, sino de Luchino Visconti, qué cosas), lo juega todo al llanto: un irresistible James Norton, tan encantador como impresionante, no encarna sólo a un honrado, humilde y bondadoso limpia ventanas al que la madre de su hijo abandonó, dejando al niño a su cargo, sino que le quedan como dos meses de vida, y los va a dedicar a buscar una familia de repuesto.

El productor de Full Monty (Peter Cattaneo, 1997) y el director de fotografía de Politist, adjectiv (Corneliu Porumboiu, 2009) retratan ese peregrinaje en clave de clásico realismo social británico, brindando un catálogo de familias no demasiado acogedoras, que tal vez nos devuelvan algún reflejo conocido, como los destellos de otras vidas que Norton limpia en las ventanas de los demás. Todo ante la desarmante mirada de un niño de cuatro años. Es un reto que no se te parta el corazón: el público de festivales como los de Valladolid o Varsovia, donde Cerca de ti obtuvo el premio ídem, todavía anda buscando los pedacitos del suyo.