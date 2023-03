Crítica de 'Canta con una chispa de armonía'

Valoración: Canta con una chispa de armonía

La tecnología avanza a pasos agigantados y, algo que podría parecer ciencia ficción hace años, hoy en día es real. Por ello, en Canta con una chispa de armonía se plantea una historia con leves toques futuristas en un futuro no muy lejano que casi asusta. Y no porque haya una distopía robótica ni nada por el estilo, sino porque explora lo parecida que puede llegar a ser inteligencia artificial a los humanos.

Aun así, Shion Ashimori no tiene nada de peligrosa, sino que es más bien inocente y adorable, lo cual podría encajar en el arquetipo de la típica colegiala de serie o película anime. Y eso es precisamente de lo que se vale este filme: recrean a la perfección una estudiante cualquiera para que no se descubra su secreto, que es una inteligencia artificial en pruebas.

Pero por más que se esfuerce -no se esfuerza nada-, esta alumna recién llegada al instituto Keibu llama rápidamente la atención, y no solo porque su talento musical, su personalidad extrovertida y su alegría innata la hagan convertirse en una chica popular, sino porque hace cosas verdaderamente extrañas desde el primer minuto.

El simple contacto visual con la solitaria Satomi Amano la hace saltar: "Satomi, ¿eres feliz?". Por algún motivo, su objetivo es que lo sea, por extraño que parezca, y, aunque lo intenta varias veces sin éxito, lo cierto es que no fracasa del todo, pues en el proceso consigue que retome el contacto con viejas amistades y haga nuevas, incluida la propia Shion.

Y es que, sin duda, el valor de Canta con una chispa de armonía es su sutileza. El directo, Yasuhiro Yoshiura, que, entre otras cosas, ha trabajado como diseñador en la película de 2009 Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance, presenta lo que parece una comedia estudiantil al uso con toques musicales y futuristas. La amistad es el eje central, explorando el compañerismo con la propia inteligencia artificial, pero cuando el espectador se quiere dar cuenta la historia ha dado un giro y no solo la inocente Shion ha conseguido su objetivo, sino que ahora es a ella a la que tienen que ayudar.

De repente, la trama se llena de peligro y aventura, pero también de mucha emoción cuando empieza desvelarse el hilo conductor que, sin darte cuenta, ha estado articulando toda la película. Es por ello que esta película empieza prometiendo poco y termina ofreciendo mucho.