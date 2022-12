Crítica de 'Broker'

Valoración: Broker

A Koreeda le llaman el heredero de Ozu. Es el gran cineasta japonés vivo y su habilidad para captar la humanidad en cada una de sus historias y personajes está ya muy perfeccionada. Es una pregunta habitual al salir de una de sus películas, ¿cómo lo hace para que la que parece una premisa moñas acabe emocionando abiertamente? ¿Para que un arranque extraño, peliagudo y enrevesado acabe tocando todas las complicadas aristas y encontrando la empatía hasta en el más malo del argumento?

En Broker, aunque se lanza a un nuevo universo y lenguaje (es su primera película rodada en Corea) no ha errado el tiro, porque consigue que miremos sin prejuicios a dos ‘secuestradores’ de bebés abandonados y la mujer que abandona a uno de esos bebés. También a las dos policías que sí les juzgan siguiendo a esta familia improvisada de roadtrip decidida a encontrar el mejor hogar para ese pequeño.

Un tema delicado en el que Koreeda no se pone de lado, expone los planteamientos de las que abandonan, de los abandonados, de los que intentan sacar provecho, de las que sufren por no poder ser madres… Huyendo de los planteamientos más políticos, dejándose llevar por las emociones y los razonamientos personales, defiende todos los supuestos del debate maternal. Es una maternidad vista en su sentido más amplio también por aquellas mujeres que no lo deseaban y que después cambiaron de opinión.