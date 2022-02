Crítica de 'Being the Ricardos'

Valoración: Being the Ricardos

El entretenimiento -el cine, la radio, la televisión- es una ilusión extremadamente frágil. De ahí el éxito de películas como Buenas noches y buena suerte (2005), Lost in La Mancha (2002) o Being the Ricardos, entre tantas otras. Una inagotable mezcla de morbo y fascinación nos rodea al recordar que, antes de comenzar a grabar, seres humanos de carne y hueso se pelean, se divorcian, se emborrachan, temen por sus trabajos, se preguntan quiénes son.

Cómo pueden esas figuras radiantes, esas voces alegres, estar sufriendo justo antes de que se grite ¡acción!, de que la luz roja se encienda. No somos tan diferentes de aquel público que pensaba que el tren de los Lumiére les atropellaría. Credulidad y pantalla siguen yendo de la mano. El propio Aaron Sorkin, obsesionado con el aspecto terrenal de las grandes ficciones de la cultura americana, desde las matemáticas del béisbol en Moneyball (2011) hasta los sentimientos de La Casa Blanca en West Wing (1999), parece interesarse menos por la sordidez del matrimonio Ricardo y más por intentar convertir su relación en una sitcom, incluso detrás de las cámaras.

Being the Ricardos es, como le suele ocurrir al guionista de Algunos hombres buenos (1992), divertida, repleta de ritmo, llena de interpretaciones brillantes, naif. Javier Bardem, acusado de no ser lo suficientemente cubano para interpretar a Desi Arnaz (porque, aunque las sensibilidades sean otras, el choque entre artificio y realidad sigue siendo incomprensible para algunos) se sale. A pesar de que el cuerpo nos pida más realismo, Sorkin se empeña en idealizarlo todo, casi como si nos estuviese protegiendo. Como si supiese que la realidad es tan desagradable que nadie querría verla.