Crítica de 'Ámame'

Valoración: Ámame

Impresiona, y mucho, cuando un actor se desnuda completamente ante ti. Pasa poco, muy poco. Apenas recuerdo casos impactantes de verdad. Casos en los que consigues no ver en el actor no rastro de impostura ni de técnica, ni fórmulas para esconderse, para salir indemne del chaparrón. Me acuerdo de Kirsten Dunst en Melancolía, de Paulina García en Gloria, de Trintignant y Riva en Amor, de Binoche en Azul, quizás algunos momentos del mejor Seymour Hoffman, del mejor Day-Lewis, de la mejor Cotillard, sin remontarnos al cine clásico.

Me pareció ver a alguien de verdad, a una persona de carne y hueso, detrás del Leonardo Sbaraglia de Ámame, me olvidé de que era él. Estoy hablando de la ausencia de artificio, de lo orgánico ante tus ojos, de la entrega a una desnudez casi absoluta. La película de Brzezicki es una apuesta al todo por el todo a su actor protagonista, de él dependen todos y cada uno de sus segundos.

Y Sbaraglia compone a un padre desbordado, a un hombre herido, débil, marcado a fuego por sus malas decisiones, por su amor desmedido no siempre bien encauzado, por los vaivenes de su descontrol emocional. Te quedas alucinado con algunas escenas y con la acumulación de dificultades que entrañan la gran mayoría de ellas. Atiborrada de primeros planos, de emociones al límite, de un final que no sé si es complaciente o sencillamente lógico y coherente.