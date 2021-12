Crítica de 'Boy Meets Boy'

Aunque vienen a significar lo mismo, no suena igual decir “Te quiero” que “I Love you”. Me lo decía un amigo de juventud que escribía canciones pop -en inglés-, y sus palabras me reverberan tras ver Boys Meets Boy, opera prima del desconocido (para mí) Daniel Sánchez López. En su película no se escucha, pero a través de sus imágenes, y de sus diálogos, el sentimiento que se desprende, o que antecede, a la relamida frase mágica, subyace.

Dos desconocidos se enrollan en la pista de baile de una discoteca gay de Berlín. El afroamericano Harry (Matthew James Morrison), le confiesa al caucásico Johannes (Alexandros Koutsoulis), que lleva dos días de fiesta y que solo le quedan 15 horas para conocer la ciudad, antes de regresar a sus rutinas habituales en el Reino Unido. Y Johannes se ofrece a enseñarle la ciudad (aunque en el fondo lo que pretende es conocerle más…). Con esta premisa, que puede recordar, por su cerco espacio-temporal, la de películas señeras, como Antes del atardecer (Linklater), Copia certificada (Kiarostami) o En la cama (Bize), el novel Sánchez López rueda secuencias más y menos afortunadas, con los dos efebos compartiendo un paseo en bici, ensayando una danza en el parque, o cortejándose una vez más, al amparo del foco dulce y del flare. Y mientras se contemplan, pasean y conversan, ambos se revelan el uno al otro, en medio de reflexiones acerca de la belleza, de la promiscuidad y de la vocación de cada cual.

No me imagino a mi antiguo amigo componiendo un reguetón. Como tampoco creo que a Boys Meets Boy le sentase bien otro lenguaje distinto, idiomático o audiovisual, al que utilizan Daniel Sánchez López y sus dos intérpretes principales. El suyo es un gran debut, pese a lo incómodo de algunos movimientos de cámara y a que el trabajo de localizaciones no luce como debería.

FICHA TÉCNICA Boy Meets Boy Director: Daniel Sanchez Lopez

Género: Drama

País: Alemania

Sinopsis: Harry lleva 48 horas de fiesta cuando conoce a Johannes bailando en un club de Berlín. Tiene 15 horas para su vuelo de regreso a casa y Johannes se ofrece a ayudarlo a imprimir su pase de abordar. Esta minucia los lleva a pasar un día vagabundeando por la ciudad. El contraste en sus vidas los hace confrontar sus realidades en este breve encuentro que ha marcado sus vidas de placer.

Guion: Daniel Sanchez Lopez, Hannah Renton

Reparto: Matthew James Morrison, Alexandros Koutsoulis

Duración: 75 min.

Distribuidora: Filmin.

Veredicto: Escapada amorosa en Berlín en la era de Tinder y Grindr.

Estreno: 3/12/2021