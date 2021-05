Valoración: Crítica de 'Aquellos que desean mi muerte'

El pasado de Taylor Sheridan es emocionante e inspirador. Actor solvente -David Hale en Sons of anarchy (2008)- pero estancado en una industria despiadada, lo dejó todo para convertirse en guionista. Con un hijo recién nacido y gastando los últimos ahorros de su matrimonio, se encerraría a confeccionar nada menos que los guiones de Comanchería (2016), Sicario (2015) y Wind River (2017), la cual también dirigiría. En pocos años, Sheridan se proclamó como un júbilo constante, un creador dotado para configurar relatos ausentes de artimañas, capaz de revisitar una américa de márgenes que entendía bien, a la que no juzgaba, pero exponía con crudeza, a la que no condenaba, pero de la que advertía sus peligros.

El presente de Sheridan es Aquellos que desean mi muerte, su última película como director, guionista y productor. Es la primera vez que se enfrenta a una adaptación, del libro homónimo cuyo autor, Michael Koryta, también participa en la escritura del guion. Quizá por esta distribución de responsabilidades, el inicio de la cinta resulta confuso en sus tramas, intrigante pero demasiado subrayado para un realizador que presume de contención. Sheridan es incapaz de desvincularse de una serie de recursos que el cine comercial ha agotado a la hora de hablar de los first responders. Las cervecitas, los gritos, los flashbacks, el country y las pullitas. Por suerte, Angelina Jolie y su condición imborrable de icono elevan la película hasta que el mejor Sheridan regresa, confeccionando grandes escenas de acción y supervivencia, ubicando a sus personajes en las costuras de la catástrofe, donde sus conflictos ganan relevancia. Como un prestidigitador con sombrero de cowboy, hace que todas las historias cierren con el mismo mensaje: son los demás los que nos permiten sobrevivir. Es entonces cuando una lluvia de cenizas cubre la pantalla, para dar paso a un nuevo día y confirmar que el futuro de Sheridan seguirá dándonos alegrías.