Roberto Pérez Toledo, lugares de los que nunca te irás

El día que falleció Roberto estaba feliz por el éxito de su obra de teatro en el Centro Dramático Nacional Manual básico de lengua de signos para romper corazones. Una historia de amor entre un chico sordo y un oyente que descubren que las barreras físicas no son aquello que les separa. Roberto Pérez Toledo siempre rompiendo barreras. En sus guiones, y en su vida.

Ese mismo día, hablábamos de que le estaban pidiendo en las redes sociales que llevara la función de gira a otros teatros y que incluso realizara su versión en película. O una serie. Se ilusionaba con la idea, pero sabía que todo era complejo. Roberto solía reflexionar sobre que, en esta sociedad de tanto caudal de contenidos audiovisuales, los espectadores muchas veces se olvidan de que no sólo se hace lo que uno quiere, que sobre todo en la vida hacemos lo que podemos. En muchos casos, lo que nos dejan hacer. Y esa realidad quizá hay que divulgarla más para ser más empáticos con el trabajo y percatarnos de que las obras artísticas, ya sea una peli o una canción, cuentan con una complicada elaboración detrás, un recorrido donde se escuchan muchos más "noes" que "síes", donde todo es dinero, donde uno a menudo se siente solo en el camino.

Pero, a pesar de las dificultades, Roberto Pérez Toledo jamás paraba de crear. De intentarlo. De conseguirlo. Nunca se quedaba quieto. Porque, como dice la protagonista ciega de su película Seis puntos sobre Emma (2012), "no me gusta que me digan lo que puedo hacer y lo que no". Esa frase siempre será cien por cien Roberto, director que por ir en silla de ruedas había recibido en su vida mucha incredulidad condescendiente. Pero hacía la vista gorda. No permitía que el prejuicio resquebrajara sus ilusiones. Se lanzaba a la aventura con un contagioso optimismo y no cesaba de rodar. Así se fue labrando una carrera en la que no diferenciaba entre metrajes largos y cortos. Para él, el corto no era un trámite para hacer una película larga después, era una vía más como autor. No hay historia pequeña, no hay personaje pequeño. Más aún en los tiempos multiplataforma que vivimos. Lo importante es que esa historia en la que confías no se quede sin narrar. Incluso Roberto se atrevía a mezclar géneros. Como realiza en la película que se estrena hoy en la sección Zonazine del Festival de Cine de Málaga: Lugares a los que nunca hemos ido, que escribió, dirigió y montó en el último año.

La actriz Belén Fabra con Roberto Pérez Toledo, en el rodaje de Lugares a los que nunca hemos ido'. Borja Terán

"Lugares a los que nunca hemos ido es una película con la que avanzo en mi exploración de las relaciones y los afectos humanos, poniendo la lupa esta vez en la generación de los que ya hemos cumplido cuarenta. El denominador común de las historias que aquí cuento es que hablan sobre lo complejo de entrar de lleno en la edad adulta, sobre lo que dejamos por el camino para lograr determinadas metas, sobre todos esos lugares a los ansiábamos ir pero han terminado por no parecerse demasiado a cómo soñábamos que serían", explicaba Roberto en sus notas del director.

Objetivo logrado, Roberto. Una película coral que hace grande lo pequeño. Belén Fabra, Francesc Corbera, Pepe Ocio, Verónika Moral, Emilio Buale, Ana Risueño, Sergio Torrico, Emilio Buale, Laura Rozalén, Miguel Diosdado y Andrés Picazo interpretan este viaje sin tregua que nos saca la sonrisa a la vez que nos da herramientas para crecer mejor. Talento habitual en la obra de Roberto, su arte para descifrar las emociones. Y hacerlo con una combinación maestra de ironía, travesura, naturalidad y sensibilidad.

Roberto Pérez Toledo en un set de rodaje. Borja Terán

"La vida está repleta de cabos sueltos", comenta uno de los personajes en la peli. Pero Roberto, con su forma de entender el mundo, ha conseguido darnos instrumentos para que amarremos algún cabo y relativicemos. Al final, para él, lo importante eran las personas. Ese es su cine: las personas. Las personas sin guetos, las personas sin ser juzgadas. La inspiración de abrazar la diversidad de la sociedad en toda su complejidad. Y lo mejor que tiene la peli es que logra que sientas que, de nuevo, estás un rato con Roberto. Que sigue ahí. Porque sigue ahí.