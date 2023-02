Una serie que viene a robarte el corazón

Terapia sin filtro, en Apple TV

Jason Segel y Harrison Ford en 'Terapia sin filtro' Cinemanía

Esta serie tenía un par de ingredientes para llamar mi atención. Básicamente, los creadores de Ted Lasso, Jason Segel y... ¡Harrison Ford! Pero muchas horas de visionados a la espalda y esa ausencia demasiado prolongada de Indiana Jones me hacía ser bastante cauta en mis expectativas.

Sin embargo, Terapia sin filtro (mejor el original, Shrinking) es la serie que quiere robarte el corazón en 2023. ¿Respetarías a tu terapeuta si supieses que lleva una vida descontrolada y es incapaz de afrontar la muerte de su esposa? De eso va la nueva apuesta de Apple TV y está tan bien escrita (mejores personajes del año) que es una delicia.

Jason Segel es el terapeuta disparatado. Harrison Ford es su jefe y tiene Parkinson. ¿Se habrán inspirado los creadores de la serie en el terapeuta de Jonah Hill, al que dedicó su documental Stutz? Como aquel doctor, el personaje de Segel opta por la terapia conductual con sus pacientes, quizás involucrándose en su vida... demasiado.

El fascinante universo de Joanna Hogg

The Souvenir, en Netflix

'The Souvenir' es la mejor película de 2019 para 'Sight & Sound'

Mientras en España seguimos castigados sin poder ver The Eternal Daughter, el último trabajo de Joanna Hogg, Netflix ha tenido la deferencia de incluir en su catálogo la película con la que esta cineasta británica nos deslumbró en 2019.

En The Souvenir, Hogg rememora sus años universitarios y una dolorosa relación sentimental con un misterioso hombre con un secreto, que no podría interpretar otro actor que no fuese Tom Burke. Honor Swinton Byrne interpreta al álter ego de la directora y su madre en la realidad, Tilda Swinton, a la madre de Hogg.

Pé y Banderas en estado de gracia

Competencia oficial, en Movistar Plus+

Cruz, Banderas, Irene Escolar y José Luis Gómez. Manolo Pavon

La última película de Gastón Duprat y Mariano Cohn nos dejó un poco fríos. Sobre todo, porque no era tan redonda como las anteriores. Tenía la mala leche habitual de la pareja (aplicada aquí al mundo del cine) pero no terminaba de cuajar como El hombre de al lado o El ciudadano ilustre.

Sin embargo, su visionado sigue mereciendo la pena. Básicamente porque es la oportunidad perfecta para ver a Penélope Cruz y Antonio Banderas en estado de gracia y en dos de los papeles más divertidos de sus carreras.

Pé se carda el pelo e interpreta a una excéntrica directora a la que un empresario obsesionado con la inmortalidad encarga una película. Banderas y Oscar Martínez (también soberbio) son las dos caras de la misma moneda actoral. Banderas es una parodia de sí mismo, una estrella de Hollywood con mucho morro y mucha labia. Martínez es un actor de teatro muy prestigioso que no soporta a su compañero de reparto. La comedia negra está servida.

Premio a la película más sorprendente

Border, en Prime Video

Border Prime Video

Si has conseguido llegar hasta aquí sin saber nada de Border, te damos nuestra más sincera enhorabuena. La gran sorpresa en Una cierta mirada, en Cannes 2018 –ganó el premio a la mejor dirección–, te hará disfrutar tanto que dejarás de preguntarte de qué demonios va la película mientras de tiras de los pelos.

Evidentemente, no seremos nosotros quienes te hagamos la faena –pero, ¿cuántos lo han hecho ya y lo harán?, así que tápate los ojos– de contestar a esa pregunta, por lo que nos limitaremos a recrear algunas sensaciones, pues intuimos que el de Ali Abbasi es un cine de intenciones sensitivas.

Para empezar, en Border llama la atención la impactante fealdad de su protagonista que llena la pantalla y sume en una incomodidad ineludible. Tina (Eva Melander), una agente de aduanas con un olfato exquisito, contrasta ese desagrado que causa mirarla con una actitud intachable, con una sensibilidad y una dulzura con la que enseguida se gana el aprecio del espectador y de los animales del bosque en el que vive.

Su deformidad desconcierta tanto como la de Vore (Eero Milonoff ), un viajero con quien emprende un viaje de autoconocimiento que incluye penes retráctiles, gusanos y misteriosas cicatrices a la altura del culo. Podríamos tildar a Border –de fronteras, en todos los sentidos, va la cosa– de ser “la película que le quitó a Canino el título de filme más inquietante”, pero sería injusto quedarse en eso.

Abbasi no solo se inspira en un relato del escritor de Déjame entrar, John Ajvide Lindqvist, para construir un cuento contemporáneo sirviéndose de un sorprendente punto de vista sino que, en su reflexión sobre la identidad como garantía de la pertenencia al grupo, se muestra radicalmente pertinente y rabiosamente moderno.

