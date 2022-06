Cuatro recomendaciones en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Filmin

El mejor Melville

El ejército de las sombras, en Filmin

¿Es una de las grandes obras maestras de la historia del cine? Por supuesto que sí. La película más personal de Jean-Pierre Melville es una adaptación del libro de Joseph Kessel, un recuento ficcionalizado de sus experiencias combatiendo en La Resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial.

Melville, que también había pertenecido a La Resistencia antes de dedicarse al cine, cuenta en El ejército de las sombras el día a día de una serie de hombres y mujeres luchando contra la ocupación nazi. La dureza de estas vidas contrasta con la fineza de las imágenes de Melville, su economía narrativa, sus silencios.

El ejército de las sombras tiene algo de cine de espías, de intrahistoria de la guerra. Seguimos los pasos de Garbier (inolvidable Lino Ventura), uno de los líderes de la Resistencia, desde que consigue escapar de los alemanes hasta ese final que hiela la sangre. Su voz en off plagada de apuntes existencialistas va desmenuzando las operaciones clandestinas del grupo que lidera y en el que además tenemos la suerte de encontrar a la sensacional Simone Signoret.

Ricky Gervais se ríe de todo

Super Nature, en Netflix

“Hagamos un trato. Si digo algo muy ofensivo esta noche, si nunca habéis oído algo tan horrible en vuestra vida, no la lieis. Id a la taquilla a la salida. No os pueden devolver el dinero directamente pero podéis rellenar un formulario. Yo luego los recojo y me cago en ellos. Esas son las reglas de la comedia”, dice el siempre incorrecto Ricky Gervais al comienzo de su especial para Netflix, Super Nature, sobre lo impresionante y graciosa que es la naturaleza.

Pero lo mejor de Super Nature es ese arranque, una reflexión sobre la cultura de la cancelación, lo aburrida que es la corrección política y los subjetiva que es la comedia, algo que ha quedado más que demostrado cuando el colectivo trans ha puesto el grito en el cielo tras escuchar algunos de sus chistes. Lo más divertido es cómo Gervais responde en el propio especial todos sus argumentos mucho antes de haberlos escuchado.

Bienvenidos a la casa de Marion Cotillard

Cosas de la edad, en Amazon Prime Video

¿Lo llamaremos la era del selfie? Sin duda, en los libros de Historia se tratará como una época absurda, la irreversible decadencia de Occidente en la que nuestra propia y estúpida obsesión por mirarnos al ombligo acabó con nosostros. Consuelo de tontos, quedarán testimonios en el arte como en su día lo fueron las ánforas del Imperio Romano. Cosas de la edad será uno de ellos, comedia aparentemente bufa y exhibicionista que, sin embargo, esconde un discurso de valor para todo aquel que esté dispuesto a mirar más allá de la superficie.

Con este fin, el siempre interesante Guillaume Canet nos abre las puertas de su casa y de su vida con su mujer, la actriz Marion Cotillard. Sabe que, de esta manera, mucha gente entrará a mirar cómo es su casa –¡magnífica colección de relojes de cuco!– y quiénes son ellos, porque en la era del selfie siempre está bien comparar tu vida con la foto de los demás.

Sobre todo, si la de los demás, la de Canet, es peor que la tuya, lo que incluye una crisis personal y profesional causada por la tiranía del cine con la edad de los actores y el comentario estúpido de una periodista de moda.

Comedia romántica para amantes de la ciencia-ficción

La mujer del viajero en el tiempo, en HBO Max

¿Quién no ha soñado con viajar en el tiempo? Puedes viajar al pasado y hacerte amigo de tus padres o al futuro y conocer a la que será tu mujer. Sin embargo, puede que nunca hayas pensado en los inconvenientes. De ellos se ocupa la serie La mujer del viajero en el tiempo.

Creada por Steven Moffat (Sherlock) e inspirada en la novela de Audrey Niffenegger, la serie de seis episodios sigue los pasos de Henry DeTamble (Theo James), un viajero en el tiempo que se mueve en la línea temporal contra su voluntad, cayendo en épocas distintas de su vida desnudo, sin dinero y hambriento, con los problemas consecuentes.

El único hilo conductor es su amor por Claire (Rose Leslie), la mujer del viajero en el tiempo que da título a la serie. La novela de Niffenegger ya dio lugar a una película, Más allá del tiempo, con Rachel McAdams y Eric Bana como protagonistas, aunque la serie de Moffat está más cerca de las divagaciones deterministas y el tono cuqui de Una cuestión de tiempo.

