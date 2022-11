Cuatro recomendaciones en Netflix, HBO Max, Filmin y Movistar Plus+

El milagro de la niña que no comía

El prodigio, en Netflix

Imagen de 'The Wonder' Cinemanía

Sebastián Lelio lleva años labrándose un nombre como fino retratista de personajes femeninos fuertes. El prodigio, su última película, sigue esa misma senda adaptando la homónima novela de Emma Donoghue sobre una niña irlandesa que lleva cuatro meses sin comer y que alega que se mantiene alimentada de una suerte de maná divino.

El prodigio arranca cuando Lib, una joven enfermera interpretada por Florence Pugh, llega al pueblo irlandés y comienza a investigar dichos trastornos alimenticios. Turnándose con una monja y alternando con un engatusador periodista interpretado por el siempre sugerente Tom Burke, Lib pondrá contra las cuerdas las tensiones entre las historias que nos contamos, ya sea desde la ciencia o la fe.

Florence Pugh por partida doble... y con polémica

No te preocupes, querida, en HBO Max

Florence Pugh en 'No te preocupes querida' Warner Bros.

Hace una semana que la película más polémica de 2022 se estrenó en HBO Max pero rescatarla en estas recomendaciones nos permite formar una estupenda sesión doble protagonizada por Florence Pugh.

En las antípodas de la película de Lelio, el filme de Olivia Wilde plantea una luminosa y colorida sociedad utópica/distópica en la que las mujeres han quedado relegadas al papel de las esposas perfectas encargadas del cuidado del hogar mientras los hombres (entre ellos Harry Styles y Chris Pine) andan ocupados en el misterioso proyecto Victoria.

Sin embargo, como pronto empieza a descubrir el personaje de Florence Pugh, algo muy oscuro (y muy muy misógino) se esconde bajo ese proyecto ocultado a las esposas.

El mejor papel de Leonardo Sbaraglia

Ámame, en Movistar Plus+

Imagen de 'Ámame' Cinemanía

En uno de sus efusivos brotes de euforia, el protagonista de Ámame sale de una tienda de ropa cara y observa a una pareja de chicos. Van vestidos de uniforme, probablemente escolar. Uno llora y se apoya en el hombro del otro, que a su vez le consuela rodeándole con el brazo. Es un mero detalle. Aparentemente, carece de importancia. Sin embargo, emociona. Y también revela el talento de quien mira. Apúntense su nombre nada fácil de recordar: Leonardo Brzezicki.

Ilusiona descubrir que no es un detalle aislado. Ámame está llena de pequeños momentos como ese, un zoom sobre el protagonista en la inmensidad del océano brasileño, una canción cantada al piano, un baile con paraguas, un vídeo de María Callas en el momento justo. Una comprende por qué a este cine se le llama de autor. E inevitablemente echa de menos esa autoría en tantas otras películas que ve.

Ámame es un retrato de un hombre que sufre. “Tengo algo aquí dentro que nunca se calma”, le dice al protagonista la madre de su hija (Eva Llorach, un papel corto pero contundente). Y es así como se siente él mismo. Un hombre roto incapaz de amar porque no consigue quererse a sí mismo, porque su padre nunca le enseñó. No sabe estar solo, no sabe querer, no sabe comprometerse, no sabe no ser egoísta, no sabe ser padre.

Sbaraglia es capaz de transmitir esa desesperanza con precisión. Durante casi dos horas le vemos llorar, reír, perderse a sí mismo en orgías gays, borracheras, olvidarse de su hija, de la que a la vez es incapaz de separarse, y desnudarse. El actor se desnuda en todos los sentidos –en el literal además con baile– y humaniza profundamente a su personaje. Consigue lo que su personaje persigue: que lo queramos aunque sea un desastre. Es sin duda la mejor interpretación de Sbaraglia y merece ser reconocida en la temporada de premios como tal.

El noir más existencialista

El hombre que nunca estuvo allí, en Filmin

El hombre que nunca estuvo allí Filmin

Esta semana nos permitimos darnos el capricho de rescatar este noir de los Coen que hará las delicias de los fans del género. Bastante clásico y despojado de las rimas habituales de los hermanos, aunque con su indudable sentido del humor, El hombre que nunca estuvo allí es la historia de un barbero aparentemente anodino que chantajea al amante de su esposa para montar un negocio de tintorerías.

Protagonizada por un soberbio Billy Bob Thornton, acompañado de James Gandolfini, Frances McDormand y una jovencísima Scarlett Johanson (anticipándose a su papel en Match Point), El hombre que nunca estuvo allí supone una estilizada y elegantísima vuelta de tuerca al noir con trazas existencialistas que te dejaran preguntándote el porqué te tu existencia.

¿Quieres recibir las mejores recomendaciones de cine y series todos los viernes en tu correo? Apúntate a nuestra Newsletter.