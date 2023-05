Cuatro recomendaciones en Netflix, Disney+, Apple TV+ y Sky Showtime

Adictos a John Mulaney

John Mulaney: Baby J, en Netflix

John Mulaney Netflix

John Mulaney empezó a beber cuando tenía seis años. Con 13, empezó a drogarse con sus amigos. Con treinta y pico, sus amigos, entre ellos algunos de los mejores cómicos de EE UU, le hicieron una intervention sobre su adicción a todo tipo de sustancias.

Sus años de adicto y su paso por rehabilitación son el material de partida para su esperado regreso al stand-up después de cinco años de silencio. El especial, grabado en el Boston Symphony Hall y estrenado por Netflix el pasado abril, es tan brillante y divertido como cabría esperar de este genio de la comedia. Prepárate para pasar una hora y media sin parar de reír.

La mejor serie sobre adulterio

The Affair, en Sky Showtime

Ruth Wilson en 'The Affair' Showtime

Esta semana Sky Showtime ha estrenado Atracción fatal, reinvención de la mítica película ochentera con Glenn Close y Michael Douglas que, durante aquella década, hizo más por la fidelidad matrimonial que siglos de mandamientos de la iglesia católica.

Un vistazo rápido al primer capítulo basta para comprobar que, una vez más, este es un remake innecesario. Aunque nos haya servido para comprobar que Lizzy Caplan e Isabel Ayuso comparten el mismo peluquero.

Atracción fatal Sky Shotime

La parte positiva de haberle dedicado un rato de mi vida a este visionado es que me he acordado de The Affair, una de mis series favoritas y, probablemente, la mejor ficción seriada sobre adulterio que se ha hecho hasta la fecha, con sus diferentes puntos de vista. Protagonizada por nuestro querido McNulty (Dominic West) y Ruth Wilson como pareja infiel y creada por el siempre brillante Hagai Levi (junto a Sarah Treem), responsable también de Secretos de un matrimonio.

Volver a los clásicos

La Sirenita, en Disney Plus +

'La sirenita' de 1989 Disney

Este fin de semana Disney lanza su Sirenita de acción real, multicultural, ecologista y diversa como los tiempos mandan. Por eso, y antes de llevarnos las manos a la cabeza con unos personajes a los que adoramos en los 90 y que en esta versión... auch, dan un poco de grima, reivindiquemos este clásico tan querido de la Casa del Ratón.

Sus colores, el gracejo del cangrejo Sebastián, esos números musicales inolvidables de Alan Menken y una historia de amor de las que ya no se llevan hicieron del filme de John Musker y Ron Clements, nuestro favorito. Es además la primera película que recuerdo ver en un cine. En la Gran Vía. Cuando tenía cinco años.

Siempre con Seth Rogen

Platónico, en Apple TV+

Platónico Apple TV +

Llega a Apple TV+ esta serie en la línea de la reciente Fleishman está en apuros. Menos sofisticada, eso sí. Pero tiene como protagonista a Seth Rogen, que siempre suma gamberrismo. Y como director a Nicholas Stoller, director de Todo sobre mi desmadre y Malditos vecinos.

La trama bebe una vez más de Cuando Harry conoció a Sally. Ella (Rose Byrne) es una ama de casa con tres hijos y un marido perfecto pero un nivel de amargura por no poseer una carrera profesional considerable. Él (Rogen) es un eterno Peter Pan. Son amigos de toda la vida y retoman su amistad tras el divorcio de él.

