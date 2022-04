Cuatro recomendaciones en Netflix, HBO Max, Apple TV y Movistar Plus +

David Simon vuelve al Baltimore de ‘The Wire’

La ciudad es nuestra, en HBO Max

La ciudad es nuestra HBO Max

Hace 20 años de The Wire. Glups. Dos décadas desde que David Simon nos dejó sin palabras ante la que hoy muchos consideramos una de las tres mejores series de la televisión. Durante este tiempo, Simon no ha estado parado, ni mucho menos. En 2010, sin ir más lejos, nos volvió a encandilar con Treme, sobre la reconstrucción de Nueva Orleans tras el Katrina.

Pero ahora Simon vuelve con una propuesta que, en esencia, tiene mucho que ver con The Wire. Para empezar, La ciudad es nuestra regresa a Baltimore, la ciudad de Maryland de la que pensábamos que conocíamos hasta el último rincón. En este caso, es la policía la institución que Simon y George Pelecanos someten a estudio.

Basándose en We Own This City: A True Story of Crime, Cops, and Corruption, de Justin Fenton, La ciudad es nuestra retoma el estilo naturalista de The Wire para contar los abusos de poder y la corrupción de la policía en la ciudad. Eso sí, adolece de los personajes que nos engancharon en aquella. Vistos tres episodios, podemos confirmar que no hay un McNulty, un Lester Freamon o un Omar Little que nos encandile como aquellos.

Un thriller que desconcierta tanto como engancha

Las luminosas, en Apple TV

Las luminosas Apple TV

Tras sufrir un ataque brutal, Kirby Mazrachi queda suspendida en una realidad cambiante. Un día vuelve a casa después de trabajar y vive con su madre y un gato. Al día siguiente, tiene una compañera de piso y un perro. Un día después, está casada y hace años que no se habla con su madre. Esa es la inquietante premisa de este thriller de Apple TV protagonizado por la siempre sugerente Elisabeth Moss (Mad Men).

Producida por Leonardo DiCaprio y basada en el bestseller de Lauren Beukes, Las Luminosas sigue los pasos de esta archivista del Chicago Sun-Times que forma equipo de investigación con un desastrado reportero interpretado por Wagner Moura (sí, Pablo Escobar en Narcos) cuando una ola de agresiones parecidas a la que ella sufrió asola la ciudad. La serie desconcierta tanto como engancha. Y además, cuenta con la genial Amy Brenneman (The Leftovers) entre el reparto.

Matrimonio a la italiana

Lazos, en Movistar Plus +

'Lazos' Gianni Fiorito

De Domenico Starnone, el autor de la novela que adapta el estupendo drama Lazos, se ha dicho que podría ser Elena Ferrante. Él lo ha negado una y otra vez. Pero sería una casualidad muy oportuna ya que Daniele Luchetti, director de esta cinta, ha sido también el responsable de dirigir la última temporada de La amiga estupenda.

Lazos –Ataduras se titula la novela, con ese gran matiz que la separa del nombre de la película– es la historia de un matrimonio a lo largo de los años. El filme comienza cuando él (Luigi Lo Cascio) le cuenta a ella (Alba Rohrwacher) que le ha sido infiel y se marcha de casa. Una estilosa elipsis separa ese momento de juventud de la madurez de la pareja (ahora Laura Morante y Silvio Orlando), salto temporal que Luchetti aprovecha para retratar esas ataduras del título original.

La verdad sobre la muerte de Marilyn Monroe

El misterio de Marilyn: las cintas inéditas, en Netflix

El misterio de Marilyn: las cintas inéditas Netflix

Dada la truecrimenización a la que Netflix somete a todos sus contenidos es fácil que te enfrentes a este documental con cierto recelo. Probablemente tengas claro que Marilyn Monroe se suicidó tras una época errática de depresiones, pastillas y copas de más. Sin embargo, no es todo tan sencillo como parece y así lo plantea este documental dirigido por Emma Cooper.

En los años 80, el periodista de investigación Anthony Summers entrevistó a numerosas personalidades, colegas del mundo del cine o amigos personales de la actriz, en un intento de averiguar las circunstancias que rodearon su muerte. Las cintas que grabó sirven de hilo conductor en esta narración y son uno de sus principales activos (de hecho, se podrían haber ahorrado las recreaciones), sobre todo por la posibilidad de escuchar a Billy Wilder hablando de Marilyn en La tentación vive arriba o de Jane Russell rememorando su colaboración en Los caballeros las prefieren rubias.

Más allá de la reconstrucción de la fatídica noche del 5 de agosto de 1962 y de la plausible conexión con los hermanos Kennedy en el suicidio de Monroe, lo que más engancha de El misterio de Marilyn, las cintas inéditas es ese retrato que van forjando las distintas voces de una mujer absolutamente perfeccionista, trabajadora hasta la extenuación y profundamente vulnerable.

