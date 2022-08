Cuatro recomendaciones en Apple TV+, Amazon Prime Video, Movistar Plus+ y Filmin

Vida y muerte en un hospital devastado por el Katrina

Después del huracán, en Apple TV

Después del huracán Apple TV

El 11 de septiembre de 2005 un equipo de operarios fúnebres abrió las puertas de la capilla del Memorial Medical Center de Nueva Orleans y encontró 45 cadáveres tapados con sábanas blancas. A pesar del alcance devastador del huracán Katrina, de las 1.833 personas fallecidas y las 25.000 evacuadas, sin contar las desaparecidas, el número de muertos hallados en la capilla del Memorial no dejó a nadie indiferente. Era una cifra demasiado elevada hasta para un hospital. Era demasiado elevada incluso para un hospital que acababa de afrontar las desastrosas consecuencias del Katrina.

El Memorial Medical Center había servido de refugio para pacientes y personal sanitario, así como sus familiares y mascotas, en anteriores huracanes. De ahí que el 29 de agosto, día en el que el Katrina empezó a azotar Nueva Orleans, hubiese más de 2.000 personas en el hospital. Cuando el huracán pasó, el personal respiró aliviado, pensando que lo peor había quedado atrás ya que los daños parecían más o menos salvables. Poco después, los diques de la ciudad se derrumbaron, causando inundaciones que sembraron el caos.

Sin electricidad ni aire acondicionado, la temperatura en el Memorial subió a 43 grados. Las condiciones higiénicas eran nulas. Apenas había agua o comida para los pacientes. Muchos murieron al apagarse los respiradores y otros aparatos a los que estaban conectados. Sin un protocolo claro, se planeó la evacuación de los pacientes priorizando a los neonatos y las madres embarazadas y categorizando a los enfermos según su gravedad: los menos graves saldrían los primeros y los que estaban en estado crítico, los últimos. Por alguna razón, dejaron para el final a los enfermos que hubiesen dado órdenes de no reanimación. La doctora Anna Pou, una prestigiosa otorrinolaringóloga, asumió el liderazgo en este improvisado triaje.

La evacuación fue larga y penosa. Los pacientes tenían que ser transportados a pulso hasta el helipuerto en la cima del edificio, una plataforma cochambrosa que llevaba sin usarse desde los años 80. El ejército tardó más de 72 horas en comenzar la evacuación en barcos y el personal del Memorial dispuso de un tiempo limitado para sacar a todos los pacientes. Fue entonces cuando un conjunto de médicos y enfermeras, comandados por Anna Pou, decidieron administrar morfina a los enfermos que, según ellos, no serían capaces de evacuar por su gravedad o circunstancias. De esta decisión profundamente controvertida, así como de la investigación que se llevó a cabo sobre la doctora, trata Después del huracán, la serie protagonizada por Vera Farmiga que adapta el Premio Pulitzer de Sheri Fink Five Days at Memorial: Life and Death in a Storm-Ravaged Hospital.

'Camera Café' meets 'La hora chanante'

Camera Café, en Movistar +

Esperanza Pedreño caracterizada como Cañizares en 'Camera Café' Niete

Hay una escena en Camera Café, la película cuyo código cinematográfico es esencialmente norteamericano. ¿Cuándo hemos visto en España una película en la que el protagonista, en sus momentos más bajos, acude a un espectáculo de magia y recibe un globo que le cambia la suerte? La escena es más propia de un filme de Adam Sandler –estoy pensando en Con la magia en los zapatos, del muy respetable Tom McCarthy– y resulta impensable en nuestra cinematografía. Hasta Camera Café, la película. Un indicador, sin duda, de una libertad insólita en el universo de las comedias comerciales españolas.

Camera café, la película comienza y termina con el mítico plano fijo de la máquina de café. El resto, casi en un intento freudiano de matar al padre y de atraer a un espectador cada vez más repantingado en el sofá de su casa, sucede fuera de allí y a ritmo frenético, arribísima: en la oficina retro con muchos detallitos que demuestran que se ha estado al sopesquete, en el bar de abajo, en la calle y hasta en una azotea que conjuga luces de neón, Karina, Ibai Llanos y hasta un duelo estilo samurái. Es digno de mención el esfuerzo y el talento para resolver visualmente las escenas de Ernesto Sevilla, aunque a veces se eche en falta una mayor fluidez en la película.

Todo el reparto brilla en equipo, como un buen grupo de empleados de oficina acostumbrados, tras años de contrato fijo, a conseguir juntos sus objetivos. Pero, sin duda, quienes merecen los mayores halagos, porque acaparan aquí el peso de la acción mucho más que en la serie, son Esperanza Pedreño y Arturo Valls. Nunca sucederá, porque estamos ante una comedia y eso la descalifica inmediatamente en la carrera de premios. Pero sus interpretaciones de Cañizares y del tocahuevos Quesada, el mayor vendehumos que ha dado nuestra televisión, merecerían al menos una nominación en los galardones de 2022.

Tú también te vas a enamorar de Patricia Highsmith

Amando a Higshmith, en Filmin

Amando a Highsmith Filmin

“Evidentemente, la escritura es un sustituto de la vida que no puedo vivir”, decía Patricia Highsmith en sus diarios. Fueron, precisamente, estas notas autobiográficas las que enamoraron a la cineasta Eva Vitija-Scheidegger, directora de este poético documental sobre la escritora de El talento de Mr. Ripley.

Casi sin bustos parlantes y con una elegante composición de imagen de archivo y sonido, Amando a Highsmith es un refrescante repaso de la vida y la obra de la autora: de su horrible relación maternofilial a sus múltiples conquistas amorosas, de su éxito con novelas como Extraños en un tren o la saga Mr. Ripley –cuyo protagonista se pinta como un álter ego de la escritora– a lo que supuso para ella tener que publicar con pseudónimo su obra más personal, Carol, para esconder su homosexualidad.

Antes de la España vacía

Flores de otro mundo, en Flixolé y Amazon Prime Video

Flores de otro mundo Flixolé

En el año 85 tuvo lugar la primera caravana de mujeres organizada por los solteros de un pueblo de Huesca, Plan, que pretendían repoblar el pueblo afectado por el abandono demográfico. Curiosamente, la idea se les ocurrió a los solteros viendo el western Caravana de mujeres, de William A. Wellman.

Más de una década después, Iciar Bollain cerró el círculo convirtiendo la historia real en su segunda película y anticipándose a la popularidad del término “España vacía”. Este es el primer papel importante de Luis Tosar, un empeño de Bollain, que después ha contado con él en casi todos sus proyectos, y aquí ya despliega todo su talento interpretativo.

