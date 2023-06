Cuatro recomendaciones en HBO Max, Movistar Plus+, Filmin y Sky Showtime

Una oferta que no podrás rechazar

The Offer, en Sky Showtime

Imagen de 'The Offer' Cinemanía

No esperes el claroscuro a lo Caravaggio de ‘Gordy’ Gordon Willis. Ni la capacidad de Coppola para insuflar a una obra de la atmósfera más opresiva. The Offer, simpático making of de El Padrino en ficción, no llega a la altura del clásico que homenajea. Ni tampoco es su intención.

Dexter Fletcher (que ya nos convenció a los mandos de Rocketman) se pone al frente de esta miniserie que recrea la historia salvaje que rodeó la producción de El Padrino: desde los vaivenes alcaloides del emblemático productor Bob Evans hasta la asociación de Al Rudy con la Mafia, The Offer no solo saciará tu lado más melómano y cinéfilo sino que te servirá como valiosa lección de lo difícil que es hacer cine... Por no hablar de lo difícil que es producir un clásico.

Además, la miniserie salva los muebles a la hora de encarnar a mitos del cine como los productores (interpretados por Miles Teller y Matthew Goode), el actor Al Pacino (impresionante el parecido físico y la imitación de Anthony Ippolito) o al semidios de la interpretación Marlon Brando (Justin Chambers).

El thriller que no gustó a la Asociación Nacional del Rifle

Un héroe anda suelto, en Filmin

Un héroe anda suelto Filmin

El nombre de Peter Bogdanovich seguramente te lleve a títulos como Luna de papel o La última película y, desde luego, no te hará pensar en el thriller. Sin embargo, Un héroe anda suelto (dudosa traducción española de Targets), su ópera prima, debería figurar en cualquier lista que se precie de las mejores muestras del género.

Un héroe anda suelto narra en paralelo dos historias sin conexión aparente. Por un lado, un viejo actor de terror famoso por haber interpretado a los monstruos más terribles en pantalla (y no casualmente encarnado por Boris Karloff) se resiste a protagonizar la película en un registro distinto que ha escrito para él un joven director (el propio Bogdanovich).

Por otro, un veterano de Vietnam aparentemente normal emprende una matanza sangrienta contra todo aquel que se le ponga por delante. El maravilloso clímax, como no podría ser de otra forma en un filme del cinéfilo Bogdanovich, es en un cine de verano que reúne a estos dos hombres: el héroe y el monstruo.

Vuelven los detectives de J. K. Rowling

Cormoran Strike, en HBO Max

Cormoran Strike HBO

En un reflejo más de lo difícil que es estar al día de lo que se estrena en plataformas, se me había pasado por alto la vuelta a HBO Max de mis detectives favoritos.

La tercera temporada de esta serie basada en las novelas de J. K. Rowling, autora de Harry Potter, regresa con un nuevo caso: la misteriosa desaparición de una mujer en el Londres de los años 60. Y por supuesto, nos interesa lo mismo que Cormoran (Tom Burke) y Robin (Holliday Grainger) resuelvan ese caso como que resuelvan el suyo propio.

Aquí empezó el cine moderno

Te querré siempre, en Movistar Plus+

'Te querré siempre' (1954) SVEVA FILM

Esta semana me ha dado por los clásicos. Y Movistar Plus+ nos ofrece la oportunidad de disfrutar del más moderno de ellos. Roberto Rossellini dirigió esta preciosidad, una amarga reflexión sobre la pareja en vías de descomposición, en 1954, cuando su amor con la actriz protagonista, Ingrid Bergman, tampoco pasaba por sus mejores momentos.

Un viaje en coche por Italia en blanco y negro protagonizado por Bergman y George Sanders cargado de ruinas y reproches tan difíciles de olvidar como esta película.

¿Quieres recibir las mejores recomendaciones de cine y series todos los viernes en tu correo? Apúntate a nuestra Newsletter.