Basado en (escalofriantes) hechos reales

The Girl from Plainville, en Starzplay

Las proliferación de series basadas en crímenes reales es la mejor prueba de que la realidad sigue superando a la ficción. Y desde luego, el caso que narra The Girl from Plainville es una demostración perfecta de que la imaginación de los guionistas no puede competir con las mentes macabras de los algunos criminales.

The Girl from Plainville cuenta la historia de Michelle Carter, la adolescente que se hizo famosa en 2014 por haber inducido a su novio al suicidio. Elle Fanning interpreta a la homicida que convenció a Conrad Roy a través de mensajes de texto de que lo mejor que podía hacer era suicidarse.

Chloe Sevigny da vida a la madre del chico en esta serie que describe con toda la sobriedad y respeto posibles estos truculentos hechos. En algún momento, eso sí, se permite algunas notas de color como la escena musical en la que su protagonista da rienda suelta a su afición por Glee. A la vez que reflexiona sobre el problema de la enfermedad mental que azota con más fuerza que nunca a los más jóvenes.

La mejor serie que puedes ver ahora mismo

Atlanta, en Disney +

Puede que, como yo, lleves meses muriéndote de ganas de retomar las andanzas de Paper Boi, Earn, Darius y Van. Y que te hayas preguntado: ¿Por qué demonios Disney + ha tardado tanto en estrenarla? En cualquier caso, es absolutamente genial que la tercera temporada de Atlanta empiece sin sus protagonistas, con ese relato de terror antiwoke que es Three Slaps, una tendencia que la serie mantiene durante toda la temporada, intercalando historias de Paper Boi y capítulos autoconclusivos protagonizados por nuevos personajes.

Tendremos que esperar al segundo episodio para reencontrarnos con Paper Boi y su séquito en su gira europea. Un poco de blackface, capítulos alucinógenos, una sesión de eutanasia rollo Midsommar o un mundo en el que los blancos son castigados por sus ancestros esclavistas son algunas de las sorpresas que nos tiene preparadas Donald Glover en esta temporada que reflexiona más y mejor que nunca sobre la tensión racial en EE UU. A sus pies.

El regreso de Ghostface

Scream, en Amazon Prime Video

Pese a nuestras reticencias iniciales con esta nueva entrega de la saga de la careta, Scream fue una gratísima sorpresa. Este ¿reboot? ¿secuela? ¡recuela! nos conquistó con su estilo paródico y absolutamente meta.

Puede que no sea la película de terror que más miedo nos ha dado en lo que llevamos de año pero sí uno de los títulos con el que más nos hemos reído. En esta ocasión, a Ghostface le da por asesinar a centennials: una pandilla bien maja integrada por Jenna Ortega (You), Mickey Madison (Better Things) o Jack Quaid (hijo de Meg Ryan y Denis Quaid).

Un macguffin perfecto para convocar al reparto original, Neve Campbell, Courtneney Cox y David Arquette. Y con esa emocionante dedicatoria al final: “Para Wes", homenajeando a Wes Craven, el creador de las primeras películas. Touché!

Festival de anarquismo

Los anarquistas, en HBO Max

Blumhouse se ha hecho un nombre produciendo terror. Aunque en un primer momento, Los anarquistas pueda parecer muy distinta a los títulos pergeñados por Jason Blum, esta serie documental no está tan lejos de películas como Déjame entrar o La purga. Y puede que te dé el mismo miedo.

A lo largo de sus seis episodios, sigue a un grupo de estadounidenses que se asienta en Acapulco para instaurar una suerte de paraíso anarcocapitalista. Defensores de la abolición de impuestos o del derecho a la posesión de armas, detractores de la escolarización, especuladores del Bitcoin y antisistema en general se dan cita en Anarchapulco para hacer la revolución. Spoiler: Acaban mal.

