Cuatro recomendaciones en Amazon Prime Video, Apple TV, Movistar Plus+ y Filmin

Para fans de 'The Affair' y 'The Souvenir'

True Things, en Filmin

True Things Filmin

La novela es maravillosa. True Things About Me, de Deborah Kay Davies. Desafortunadamente, no está traducida al castellano. Es una novela de frases cortas, sin rodeos ni grandes adjetivos. Y cuenta algo tan sencillo como la historia de un enganche emocional. La narradora conoce a un bala perdida y se queda prendada. Se obsesiona.

De primeras, podría parecer una elección extraña para ser uno de los primeros proyectos de Ruth Wilson como productora. Una pensaría que la actriz de The Affair querría alejarse lo máximo posible de su personaje en aquella serie en la que vivía un amour fou con Dominic West. Hay que ver la película entera para entender sus razones.

Harry Wootliff hace un trabajo estupendo adaptando la novela. Con su formato cuadrado, su fotografía envolvente y esa réplica tan bien dada por uno de los feoguapos más interesantes del cine de hoy: Tom Burke, que después de la fantástica The Souvenir, parece estar especializándose en las relaciones tóxicas cinematográficas. Muy recomendable.

El rey de los melodramas

Imitación a la vida, en Amazon Prime Video

Imitación a la vida Amazon Prime Video

No sé cómo no había recomendado todavía esta maravilla. Imitación a la vida, una de mis películas favoritas de Douglas Sirk, es un precioso melodrama que adapta por segunda vez la novela homónima de Fannie Hurst.

Protagonizada por Lana Turner, John Gavin, Sandra Dee y Mahalia Jackson, Imitación a la vida es una historia de maternidades cruzadas que proyecta además una mirada especialmente sensible hacia la comunidad afroamericana por parte de Sirk. Una obra maestra de los años 50.

Carta de amor a Maya Rudolph

Loot, en Apple TV

Loot Apple TV +

En esta casa somos muy fans de Maya Rudolph. Nos encanta que la mujer de Paul Thomas Anderson sea tan payasa. Por eso, recibimos esta serie protagonizada (y producida) por ella con los brazos abiertos. También porque se ríe un poco de los gurús tecnológicos que se han hecho billonario en los últimos años.

Molly es la tercera mujer más rica de EE UU. Cuando su marido, con el que fundó la compañía que les hizo billonarios, se lía con una chica joven, intenta llenar su vacío dirigiendo su fundación benéfica. Aunque en sus primeros episodios cae en algunos clichés tiene bastantes puntazos (“¿por qué no pueden ser todas las películas sobre Ryan Gosling reparando casas?”, dice Molly viendo El diario de Noa) y se agradece que haya un personaje trans tan normalizado que su identidad es lo de menos.

Fascinante retrato de Locomía

Locomía, en Movistar Plus+

Imagen de 'Locomía', la nueva docuserie de Movistar Plus+. MOVISTAR PLUS+

Si, como yo, eras niña (o niño) en los 80 y principios de los 90, seguro que todavía recuerdas esa sensación de extrañeza cada vez que aparecían en la televisión esos señores con abanicos y hombreras gigantes con ese nombre que te hacía tanta gracia. Es probable que te dure aún la fascinación como para ver la serie documental sobre este fenómeno kitsch que acaba de estrenar Movistar Plus +.

A diferencia de tantas otras series, a Locomía no le sobra un minuto de metraje de sus tres capítulos. Jorge Laplace repasa la historia del grupo desde su formación en Ibiza, su éxito y fracaso al ser asimilados en la industria musical. Y lo mejor de la serie, más allá del brilli brilli, es la sinceridad con la que todos los implicados hablan del pasado. Especialmente, Javier Font, el fundador del grupo.

¿Quieres recibir las mejores recomendaciones de cine y series todos los viernes en tu correo? Apúntate a nuestra Newsletter.