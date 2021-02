Para despedirnos de Daft Punk



Eden, en Filmin

Ahora que Daft Punk anuncia su separación recuerdo la noche que asistí sin saberlo a un concierto suyo. Fue hace un par de años en París, en una fiesta de Unifrance, el organismo que promociona el cine francés en el extranjero. Era un edificio con vistas a la torre Eiffel y solo servían champán. Al día siguiente Unifrance puso un tuit de agradecimiento a sus amigos que habían estado pinchando en la fiesta… sin el casco puesto.

Daft Punk dirigieron su propia película en 2006, el filme de ciencia-ficción Electroma, pero nosotros preferimos despedirnos de ellos recordando su falso cameo en Eden. En su cuarto largometraje, la directora Mia Hansen-Løve describió el nacimiento de la escena house parisina partiendo de las vivencias de su hermano, el dj Sven Hansen-Løve. Solo la directora de El porvenir podría contar la escena musical parisina a principios de los 90 centrándose en el dj que fracasó y dejando en un simpático segundo plano a los chavales delgaduchos que acabarían siendo Daft Punk. Puedes verla aquí.

Los fans de Rick y Morty estamos de suerte



​Solar Opposites, en Disney + (Star)

Todo lo que haga Justin Roiland serán bien recibido en esta casa. No solo es el cocreador de Rick y Morty, una de mis series actuales favoritas, sino que además los eructos de Rick los pone él mismo. En Solar Opposites también dobla a uno de los protagonistas, Korvo, un alienígena asentado en la Tierra tras la explosión de su planeta.

Solo he podido ver dos episodios de Solar Opposites (ver aquí) pero ya hay dos cuestiones que me han conquistado: ‘The Pupa’, una especie de bebé babosa que vive con Korvo y familia, y The Wall, una subtrama que parece que recorrerá la temporada y que recuerda en su comedia negra loca a los mejores capítulos de Rick y Morty.

La mejor película sobre el MeToo



​The Assistant, en Filmin

Hace tiempo que me gusta Julia Garner. Desde Grandma, el drama indie que protagonizó con Lily Tomlin. Desde The Americans y Ozark. En The Assistant lleva el peso de la película prácticamente sin decir palabra. Es la asistente personal de un productor depredador con ecos a Harvey Weinstein.

Pero The Assistant es mil veces más inteligente que cualquiera de las películas que hemos visto sobre el Me Too en los últimos años. Kitty Green lo deja siempre fuera de plano y se centra en la rutina laboral de su protagonista (hacer fotocopias, recibir llamadas, etc) para bucear en la cultura que hizo posible que hombres como Weinstein abusasen de su poder. Podéis leer aquí nuestra entrevista con Julia Garner y si os gusta The Assistant (ver aquí), os recomiendo que le echéis un vistazo a Casting JonBenet, el documental previo de la directora.

Un melodrama de los de antes



​Escrito sobre el viento, en Amazon Prime Video

¿Tienes el finde romanticón? Douglas Sirk viene a tu rescate en Amazon Prime Video. Un buen triángulo amoroso, dos estrellas fulgurantes –Rock Hudson y Lauren Bacall– y un technicolor que te hará soñar con haber vivido el Hollywood de los años 50.

Escrito sobre el viento Gifmaker

Mitch (Rock Hudson, ¿se puede ser más apuesto que él? No) está enamorado de la esposa de su jefe, el magnate del petróleo con problemas de alcoholismo Kyle Hadley (Robert Stack). Al tiempo, la hermana de este (genial Dorothy Malone) lleva toda la vida enamorada de Mitch. Sus pasiones se entrecruzan en Escrito sobre el viento(ver aquí)a golpe de trombón –Frank Skinner firma la banda sonora– y del parpadeo de Lauren Bacall. No olvidarás fácilmente esa casa llena de viento y hojas.