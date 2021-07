Welcome to the Internet!

Bo Burnham: Inside, en Netflix

Bo Burnham: Inside Netflix

Recuerdo la primera vez que vi a Bo Burnham en una película. Fue en La gran enfermedad del amor y tenía un papel pequeño pero, por alguna razón, llamó mi atención. En EE UU ya llenaba teatros con sus monólogos pero aquí no lo conocía nadie. Unos años después vi una película fantástica volviendo de Estados Unidos y eso que las películas que veía en aviones, cuando viajábamos en aviones, siempre me gustaban menos. Se titulaba Eighth Grade y contaba el último año de una adolescente antes de entrar en el instituto.

Tardé bastante en conectar Eighth Grade con Bo Burnham, al que por cierto he vuelto a ver hace poco en Una joven prometedora, en un papel que encaja a la perfección con Comedy, el segundo número musical del especial que recomiendo hoy, Bo Burnham: Inside. “I'm white, and I'm here to save the day” (Soy blanco y estoy aquí para salvar el mundo)”, entona en esta canción sobre lo absurdo de hacer comedia en un mundo que se va a la mierda.

Comedy es solo uno de los temazos de este especial que Burnham escribió, dirigió, protagonizó y montó él solo durante el confinamiento, sin salir de casa, con una cámara, un micrófono, un piano y unos cuantos cachivaches entregados, imaginamos, por Amazon, aunque el especial sea de Netflix. Mis favoritos son White Woman´s Instagram –es tan gracioso que justifica la existencia de la red social más odiosa– y Welcome to the Internet, himno definitivo de nuestra era.

La persona que ha escrito esta letra merece nuestras reverencias, probablemente; nuestra atención completa, seguro: “Could I interest you in everything? / All of the time? / A little bit of everything / All of the time / Apathy's a tragedy / And boredom is a crime / Anything and everything / All of the time (¿Puedo hacer que te interese todo? ¿Todo el tiempo? ¿Un poquito de todo? ¿Todo el tiempo? La apatía es una tragedia Y el aburrimiento un crimen / Todo y nada / Todo el tiempo)”.

Nota al pie: Como cotilleo cinéfilo, Bo Burnham es pareja de Lorene Scafaria, cineasta indie que curiosamente actúa en la siguiente película que recomiendo esta semana.

¿No te gustan tus amigos? Cámbialos por otros

Coherence, en Amazon Prime Video y Filmin

Coherence Good Films

Resulta descorazonador comprobar que James Ward Byrkit no ha vuelto a dirigir nada desde 2013. Una prefiere creer que el director de una de las joyas de ciencia-ficción low cost de los últimos años no ha vuelto a dirigir por elección propia. Es mejor eso que entrar en Google y constatar que no hay nadie ahí fuera recogiendo y capitalizando el talento del cine indie.

Como casi todas las cintas independientes que tienen cierto éxito, Coherence parte de una premisa brillante. Un cometa sobrevoló Finlandia en 1923. A los pocos días, una mujer llamó a la comisaría alegando que el hombre que estaba en su casa haciéndose pasar por su marido no era su esposo. Los policías revisaron la identificación del intruso pero no tuvieron más remedio que contradecir a la señora. “¿Por qué piensa que este hombre no es su marido?”, preguntaron. “Porque lo maté anoche”, contestó ella.

Un grupo de amigos comentan esta historia en el presente, mientras se preparan para ver otro cometa. Brindan y sus smartphones estallan, los fusibles saltan y el vecindario se queda a oscuras a excepción de una casa en la lejanía. Un par de amigos se acercan a ver qué ha pasado pero cuando vuelven la expedición les ha cambiado, no son los mismos. Literalmente. Y cuanto menos te contemos sobre esta paradoja de Schrödinger resuelta con un puñado de barritas luminosas, mejor.

La recomedación de Shyamalan

Picnic at Hanging Rock, en Filmin

Picnic at Hanging Rock Filmin

Estos días he entrevistado a Shyamalan. Una de las preguntas que le hice fue qué películas habían inspirado Tiempo, su nueva película. Tras un respetuoso “no sé cuánto de familiarizada estás con la historia del cine”, que también revelaba que no sabía que estaba hablando con Cinemanía, me dijo que la Nueva Ola Australiana había sido una de sus referencias para esta nueva película. Concretamente, La última ola y Picnic at Hanging Rock, de Peter Weir.

Cualquier excusa es buena para ver Picnic at Hanging Rock. Por supuesto, la encontré en Filmin. Y qué difícil me resulta ahora escribir sobre ella, siendo tan misteriosa, tan enigmática, pero a la vez tan sencilla. Para los que la desconozcan: un grupo de señoritas de un selecto colegio pasan el día de San Valentín en Hanging Rock, una formación geológica en Victoria, Australia. Tres alumnas y una profesora desaparecen.

Picnic at Hanging Rock no es un murder mystery. Y si lo es, no es lo importante de la película. Basándose en la exitosa novela de Joan Lindsay, Peter Weir pone todo su talento como cineasta en la creación de una atmósfera casi mística entre conciertos para piano de Beethoven, flautas de pan, vestidos blancos, siestas y el poder magnético de la naturaleza salvaje.

Weir ha contado en esta entrevista de Criterion que ni siquiera la escritora le explicó qué pasaba en la cima de Hanging Rock, por qué las chicas desaparecían. Mejor así. En elipsis. Fuera de campo. Como esas serpientes sobre las que nos advierten en más de una ocasión, pero con las que (afortunadamente) nunca nos encontramos. Por cierto, a ver si reconoces a Jacki Weaver, la matriarca temible de Animal Kingdom, de jovencita.

Larga vida a la Reina

La favorita, en Disney+

La favorita Disney+

Disney + destaca La favorita en su sección para celebrar el Orgullo. Bien podrían recuperarla también en los próximos 8 de marzo, días de la mujer, ya que presenta tres de los personajes femeninos más emblemáticos, maliciosos y divertidos de los últimos años. Para empezar, la monarca, inspirada en la reina Ana Estuardo, primera gran soberana de Gran Bretaña, interpretada por Olivia Colman con una intención y una maestría que no escapa ni a la velocidad de su pestañeo. Es inestable, voluble, caprichosa e insegura, una niña que propicia la aparición a su lado de mujeres fuertes y dominantes que gobiernen por ella.

La primera, amiga de la infancia, es Sarah Churchill, Duquesa de Marlborough, antecesora de Winston y de la princesa Diana de Gales. Rachel Weisz, que pone la bondad de sus facciones al servicio de esta mujer fría, inteligente y mandona, es la gran favorita que maneja los asuntos de palacio sin requiebros. Su fallo es, precisamente, apiadarse de su pobre prima Abigail Masham, noble caída en desgracia después de que su padre la perdiese en una mala partida de cartas. Emma Stone, cuya astucia para escalar socialmente viene implícita en sus ojos, cual Anne Baxter en Eva al desnudo, no tarda en ganar posiciones de criada a nueva favorita de la soberana.

Queda claro, por tanto, que los afectos de Yorgos Lanthimos en el guion, hasta ahora dirigidos a los lazos interpersonales –familiares en Canino o sociales en Alps o Langosta–, se concentran en La favorita en la creación de personajes femeninos para, qué duda cabe, retratar una vez más al ser humano como le gusta al cineasta griego, es decir, chapoteando en lo más profundo de su mezquindad.

La favorita también va un paso más allá en el estilo visual. Mientras su tendencia a la iluminación natural, velas mediante, recuerda inevitablemente a Barry Lyndon, su época es tan libre como un baile real con perreo. Pelucones exagerados, perdigones o conciertos de Bach mezclados con temazos de Elton John son algunas de esas notas discordantes tan propias de Lanthimos, como esos grandes angulares que evidencian la soledad de los personajes, cada vez más miserables y, también, menos alejados de la realidad.

