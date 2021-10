Cuatro recomendaciones en streaming para que no pierdas el tiempo

No querrás contestar al teléfono nunca más

Culpable, en Netflix

Jake Gyllenhaal en 'Culpable' Netflix

Lo que hacía relevante la ópera prima de Gustav Möller The Guilty es que sucedía enteramente entre cuatro paredes, con un solo protagonista, y a pesar de ello, era un trepidante thriller de acción. No resultó demasiado sorprendente que en Hollywood quisiesen hacer un remake, pero lo que es difícil de entender es que lo hayan hecho saltándose las normas de puesta en escena que lo convertían en un filme de suspense tan solvente y tan especial.

Dicho esto, Culpable mantiene las altas dosis de tensión del thriller original. Y suma a un Jake Gyllenhaal en plenitud de facultades. La pena es que el guion renuncie a la sobriedad y a la inteligente dosificación de información de la película original, sobre todo teniendo al frente a un actor tan superdotado como Gyllenhaal, que podría contar a través de su interpretación todo lo que la película se empeña en subrayar de otras maneras.

Tal vez quieras ver la película original

The Guilty, en Filmin

The Guilty Caramel Films

Recuperemos pues este thriller fantástico que inspira el remake de Netflix, una de las últimas sorpresas del Festival de Sundance que volvió de la ciudad nevada con el Premio del Público. The Guilty sigue de cerca (tan cerca que sucede en un único espacio) a Asger, un policía encargado de contestar el teléfono de emergencias y evaluar el grado de gravedad de cada telefonazo, casi siempre falsas alarmas o borrachos con ganas de molestar. Menos, claro, en la ocasión que nos ocupa, una llamada de emergencias de una mujer que dice haber sido secuestrada por su exmarido.

Möller dobla la apuesta de la también telefónica Locke llevándose toda la acción fuera de plano. Si en aquella Tom Hardy tenía que pisar el acelerador, aquí el director ha de conformarse con que el perfil del actor protagonista Jakob Cedergren no resulte repetitivo en la pantalla. Consigue que no lo sea gracias a una estudiada planificación, un guion sólido que va revelando con precisión nuevos aspectos de los personajes y un encomiable trabajo de sonido donde sucede todo lo que no vemos en pantalla.

Adiós Bond, James Bond

Skyfall, en iTunes y en Rakuten TV

Skyfall Sony

Este fin de semana veremos por última vez a Daniel Craig como 007. Y yo he elegido Skyfall, uno de los filmes de su saga, para despedirnos como el MI6 manda. Los Broccoli no deben de ser muy fans de las plataformas porque no hay ni rastro del catálogo de Bond en ninguno de los servicios de streaming habituales.

Aunque en un principio pensé en destacar la presentación de Craig como Bond en Casino Royal, y así cerrar el ciclo limpiamente, me he decantado por Skyfall por varias razones. La primera es esa Judi Dench como jefaza del cotarro más vulnerable y traicionera que nunca. La segunda, el malo rubiales de Javier Bardem, con trazas de locura al nivel del Joker de Heath Ledger. Veremos si el villano de Rami Malek está a la altura.

Feliz día del cine español

Entre dos aguas, en RTVE Play

Entre dos aguas BTeam

Para celebrar el 6 de octubre, día del cine español, recuperamos una de las películas más sobresalientes de los últimos años. Prueba de ello es que se alzó con la Concha de Oro en Festival de San Sebastián de 2018 gracias a un jurado presidido por Alexander Payne. Continuación de La leyenda del tiempo, el filme de Isaki Lacuesta se acerca a los protagonistas de aquella años después y retrata la vida en San Fernando (Cádiz), las vidas posibles en La Isla, paraíso de aguas cristalinas y arenas sedosas con chabolas en primera línea de playa donde el destino tiene pocas vertientes: o poli o caco.

Isra y Cheíto son esas vidas posibles en el sur más pobre de España. Una, la de Cheíto como panadero en el ejército. Otra, la de su hermano, marcada por la cárcel y el trapicheo de drogas, que no encuentra otra salida que mariscar entre el barro, entre cristales rotos, o recoger y vender chatarra, y no le saca ganancia ni por sus tres niñas pequeñas. Ambas, con la muerte del padre tatuada en la espalda, esa gran tragedia que rompe la película en dos aguas, y a los hermanos en canal, sobre todo a Isra.

Isaki Lacuesta, junto a Fran Araujo e Isa Campo, escriben para Isra y Cheíto, tras años de conocerlos y escuchar sus historias en San Fernando. Ahí radica su verdad –con altas cotas como la pelea entre los hermanos, el colega marroquí que se prepara el examen para que le den la nacionalidad española, las secuencias con las niñas...–, pero también en su trabajo interpretativo. A fuerza de emocionar, sería injusto que ignorásemos la actuación de Israel Gómez Romero, así, con nombre y apellidos, esa especie de Antoine Doinel en pisha al que venimos siguiendo desde que era un mocoso con rizos que quería ser guardia civil.

¿Quieres recibir las mejores recomendaciones de cine y series en tu correo todos los viernes? Apúntate a nuestra Newsletter.