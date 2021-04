Cuatro recomendaciones en streaming para que no pierdas el tiempo

Una de las mejores películas del año… y tú sin enterarte

Sound of Metal, en Amazon Prime Video. En alquiler en Apple TV, Rakuten TV, Google Play y Microsoft

“El mundo puede ser un lugar muy cruel pero esos momentos de calma en los que este mundo mundano, este mundo de mierda, de pronto se transforma en algo radiante y magnífico, todo el miedo desaparece”. Un personaje de Sound of Metal le dedica estas palabras al protagonista, Ruben –Riz Ahmed en una interpretación que le ha valido la nominación al Oscar este año–. Y es curioso porque sus propias palabras expresadas en lenguaje de signos son uno de esos momentos radiantes a los que hace referencia.

Sound of Metal es probablemente una de las mejores películas del año. Aunque en España prácticamente no la hayamos hecho caso, puede que por su estreno directo a plataformas, conjuga una historia emocionante con un universo prácticamente invisible en el cine, el de las personas sordas, una puesta en escena naturalista –a veces da la sensación de estar ante una película francesa, de ahí que no sorprenda que la trama termine en París y con esa aparición sorpresa que hará las delicias de los más cinéfilos– y un meticuloso trabajo de sonido.

Ruben es un adicto en recuperación que tiene una banda de metal con su novia, con la que viaja por EE UU en caravana. Pero, un día, de pronto, deja de escuchar. Sound of Metal es la historia de cómo su vida cambia en un instante y de aquellos que le ayudan a conquistar esos momentos de paz. De hecho, es ese retrato de la comunidad de personas sordas lo mejor de la película, pues como Chloé Zhao en Nomadland, el director Darius Marder prefiere contar su historia con sus protagonistas reales. Imposible no caer rendido ante el mentor al que interpreta Paul Raci, un actor veterano de Vietnam hijo de padres sordos que este año puede ganar un Oscar.

Ser joven y musulmán en el Nueva Jersey post 11-S

Ramy, en Starzplay

Si te gustó Master of None, esta serie es para ti. Menos foodie y con más tribulaciones identitarias, Ramy es un chaval de Nueva Jersey de ascendencia egipcia que vive atrapado entre su identidad estadounidense y su religión: el Islam.

Como Aziz Ansari, Ramy Youssef, también cómico, articula una ficción alrededor de sus propias vivencias: lo que supone creer en Dios siendo un joven estadounidense o que tu preadolescencia la marque el atentado de las Torres Gemelas. De hecho, ese capítulo de la primera temporada en flashback, es de museo. Si quieres un aperitivo en el que plantea todos estos temas busca su monólogo para HBO.

Con una primera temporada redonda y una segunda que pierde un poco de fuelle, Ramy se va hacer un hueco en tu corazón seriéfilo gracias a esa mirada que desestigmatiza a la comunidad musulmana en EE UU a la vez que cuestiona algunos de sus credos desde dentro. Y ojo al genial Steve, el Sancho Panza particular de Ramy con distrofia muscular al que interpreta Steve Way, amigo en la vida real de de Youssef desde el instituto.

Para fans de 'Gambito de dama'

¿Podrás perdonarme algún día?, en Disney +

Hace poco recomendábamos la penúltima película de su directora, Marielle Heller, y ahora aprovechamos que Disney + incluye en su catálogo ¿Podrás perdonarme algún día? para declarar nuestro amor incondicional por esta directora a la que quizás conozcas más en calidad de madre borrachilla de Beth en Gambito de dama.

¿Podrás perdonarme algún día?, como Un amigo extraordinario, es una de esas películas que ha tenido la mala suerte de ver la luz en este periodo extraño de transición de las películas entre su estreno en salas y en plataformas. Pertenece a esa clase media cinematográfica con una buena historia adulta, interpretaciones a destacar y ciertos planteamientos de puesta en escena que escapan a lo convencional.

Huyendo del biopic, Heller presenta a su personaje protagonista, la falsificadora de cartas Lee Israel interpretada con nota por Melissa McCarthy, como una excusa para hablar de la soledad, yendo de frente y con la misma honestidad que también demostró en Un amigo extraordinario. El retrato que hace del Nueva York de los años 90, la escena homosexual y el despertar del sida, son razones de más para que la veas.

Para fardar de cinefilia en los próximos Oscar

The Rider, en Filmin

Durante el mes de abril vamos a tener el nombre de Chloé Zhao hasta en la sopa –siempre es mejor que tener el de Rociíto– pues su última película, Nomadland, la ha colocado como nominada predilecta en los Oscar. Pero quizás nadie te esté recomendando su anterior película, The Rider, que a muchos nos parece incluso mejor.

En The Rider estaban ya los estilemas de Zhao que tanto han gustado a la crítica y al jurado de Venecia, cuyo jurado premió Nomadland con el León de Oro: esa hora mágica a lo Terrence Malick fotografiada por Joshua James Richards, la asimilación de actores no profesionales dentro de una narración o la radiografía poética del corazón de la América profunda.

Aquí, el protagonista es Brady, un cowboy que sufrió una lesión cerebral al caerse de un caballo bronco en un rodeo. Un chico que, como Ruben en Sound of Metal, se mueve entre el miedo, las advertencias de los médicos y la amargura de no poder seguir adelante con su sueño, con su pasión.