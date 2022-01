Cuatro recomendaciones en Netflix, Disney +, HBO Max y Filmin

'Fringe' llega a una plataforma... ¡por fin!

Fringe, en HBO Max

Fringe Fox

Esos tiempos de televisión lineal (y descargas ilegales con subtítulos macarrónicos y muy mala calidad) nos regalaron grandes series como esta que abre las recomendaciones de esta semana. Seguramente, un producto del éxito de Perdidos –de ahí que te suene tanto esa música in crescendo al final de cada secuencia–, Fringe acabó convirtiéndose en una de las series de ciencia-ficción de culto de la televisión de esa época.

Si no la has visto nunca y vas a remediarlo, te pido un poco de paciencia. Fringe comienza como una serie episódica al más puro estilo CSI. De hecho, sus primeros capítulos pueden resultar algo machacones: siguen siempre la misma estructura: un suceso paranormal ocurre en Boston y el equipo protagonista lo resuelve en un viejo laboratorio en un sótano de Harvard.

Pero te aconsejo que le des tiempo porque la serie va siendo cada vez menos episódica y apostando por una ambiciosa trama de ciencia-ficción. Además, los personajes creados por J.J. Abrams merecen una oportunidad: esa fiera investigadora del FBI interpretada por Anna Torv –que repetiría años después en Mindhunter–, un científico recién salido de un psiquiátrico y su hijo, un estafador de poca monta interpretado por Joshua Jackson. Hazme caso, te vas a encariñar.

Vuelve Aziz Ansari

Aziz Ansari: Nightclub Comedian, en Netflix

Aziz Ansari: Nighclub Comedian Netflix

El primer monólogo de Aziz Ansari fue en el Comedy Cellar de Nueva York. El creador de Master of None lo cuenta allí mismo, más de 20 años después, en este especial que dirige para Netflix y que comienza con imágenes en blanco y negro de sus inicios como monologuista.

Lo primero de todo: es un gusto recuperar al Aziz Ansari que nos conquistó en Master of None –¡esa voz tan divertida, literalmente!–, sobre todo después de la tercera temporada que muchos entendimos como un intento de rendir cuentas con la comunidad woke que intentó cancelarlo después de una mala cita. Y que, sobre todo, nos aburrió.

Su monólogo de este especial de Netflix no se refiere a aquel asunto pero sí que toca tangencialmente algunos asuntos que han sido telón de fondo para este y otros incidentes en los últimos años. “You’ve got to have content (Tienes que tener contenido)”, dice Aziz Ansari sobre la condena de internet. Sus chistes sobre esta dependencia o la de las redes sociales (que él dejó hace siete años, explica ahí mismo) son algunas de las perlas del especial.

Nuestro particular Truffaut

Del rosa… al amarillo, en Filmin

Del rosa… al amarillo Filmin

Cuando Manuel Summers le dijo a Semprún que él era “humanista y hortera”, el otro contestó que era “hortera y Gasset”. Tiene sentido que una de las mejores películas de este cineasta que se resistía a ser adulto fuese esta (en gran parte) genial historia de amor entre dos niños. Con mucho romanticismo y ternura pero también con una mala baba muy graciosa.

Manuel Summers consiguió que su ópera prima fuese el primer éxito de taquilla del Nuevo Cine Español y salió premiada del Festival de San Sebastián con el premio a la mejor dirección. Es una de esas películas que explica lo mal que nos vendemos los españoles ya que no tiene nada que envidiar al mejor Jean Vigo o al primer François Truffaut. De hecho, una se plantea si Wes Anderson no le echó un vistazo a Del rosa… al amarillo antes de Moonrise Kingdom. Juzguen y vean.

Rodada en el madrileño barrio de Salamanca, con esa radiante fotografía de Francisco Fraile y apoyándose en las interpretaciones de los niños Cristina Galbó y Pedro Díez del Corral, Summers nos cuenta una historia de amor en esos últimos años de infancia que tocan con la adolescencia. Pero, para sorpresa del espectador (y por eso no contaremos más), el padre del líder de los Hombres G cambia de tercio (y de color) a la hora de metraje: otra prueba de su genialidad.

Contraseña secreta: Savile Row

Kingsman: Servicio secreto, en Disney +

Kingsman: Servicio Secreto Disney +

Dinamitando las refinadas normas del género –y de paso, de Savile Row–, Matthew Vaughn y Mark Millar decidieron introducir en la primera Kingsman a un bastardo en el mundo de los lords y los sirs. Se marcaron, digámoslo así, un My Fair Lady con la historia de un macarra de barrio (Taron Egerton) reclutado por el servicio secreto más classy de Londres. A estos Kingsman, cuya tapadera era –cómo no– una sastrería, los bautizaron en honor a los caballeros de la mesa redonda, porque si los creadores de Kick-Ass –sí, aquí también hay buenas patadas– habían desafiado a la upper class de las novelas de espías, hubo un ingrediente del género al que no pudieron resistirse: el paraguas.

Hablemos de Colin Firth. Hacía mucho que una carrera no reunía tan bien las cualidades del Imperio Británico, atravesada toda su flema por el tartamudeo que va desde Mr. Darcy hasta el discurso de Jorge VI. Pero, quizás, lo más sorprendente del espía veterano que interpreta en Kingsman es lo en forma que está. Sirva de ejemplo la bizarra secuencia de la iglesia en la que se liquida a 79 parroquianos sin ensuciarse el traje.

Escenas apabullantes, colección de gadgets ocurrentes, subtrama de formación a lo X-Men: Primera generación y artimañas de espías en plan Casino Royale justifican la vuelta de tuerca al género y se merecen una ovación por evitar que Kingsman acabe convertida en otra película de superhéroes. Una más, aunque por los secundarios (Michael Caine) y el villano (Samuel L. Jackson) a veces lo parezca. Por cierto, este último tiene un plan maquiavélico para acabar con la humanidad. ¿Ocupación? CEO de una empresa experta en tecnología. ¿Os imagináis?

