Cuatro recomendaciones en Netflix, Movistar +, HBO y Filmin

Un niño tuerto, las cataratas del Niágara y David Cronenberg

Desaparición en Niagara Falls, en Movistar +

David Cronenberg en Desaparición en Niagara Falls La Aventura

Una familia pasa el día antes de Acción de Gracias en los alrededores de las cataratas del Niágara. En un momento dado, una de las hijas se aleja de los padres y presencia un secuestro. Un niño tuerto es introducido a golpes en el maletero de un coche sin que ella pueda hacer nada. Nadie la cree ese día, ni sus padres ni su hermana, pero el recuerdo la acompañará siempre. Ese es el prometedor prólogo de Desaparición en Niagara Falls.

Años después, Abby – Tuppence Middleton; igual te suena de Dontown Abbey o como esposa de Mankiewicz en Mank– vuelve a las cataratas del Niágara tras la muerte de su madre para gestionar la venta del motel regentado por esta. Enseguida recuerda al niño tuerto y se lanza a investigar qué ocurrió realmente con él.

Desaparición en Niagara Falls no brilla especialmente por su guion de murder mystery, que sigue de una manera casi reglamentaria los hitos del género. Como a la mayoría de las películas de intrigas detectivescas lo que más le cuesta es cerrar el caso e incluso su resolución resulta algo confusa. Sin embargo, la dirección a cargo de Albert Shin, la dirección de fotografía de Catherine Lutes –ojo, fans de Fincher porque aquí viene una digna heredera–, la banda sonora, las localizaciones en ese parque de atracciones surrealista que rodea a las cataratas, y en general la atmósfera conseguida, compensan las faltas del guion con creces. Y si no te has convencido aún te daré el dato definitivo: el reparto incluye a David Cronenberg y hace un papelón.

Ellas dan el golpe… de verdad

A Secret Love, en Netflix

A Secret Love Netflix

“Llevo tu corazón conmigo. Lo llevo en mi corazón. Nunca estoy sin él”. Todas las películas deberían citar poemas de E.E. Cummings. LLevo tu corazón conmigo es el poema que se lee en la boda de Terry Donahue y Pat Henschel, dos mujeres que se han amado y han vivido juntas desde 1947, manteniendo su amor en secreto hasta poco antes del comienzo de este documental, A Secret Love.

El director Chris Bolan, actor y nieto de una de ellas, decide empezar su historia en el presente, cuando la pareja comienza a plantearse abandonar la que ha sido su casa durante gran parte de su vida y trasladarse a una residencia. Terry tiene Parkinson, aunque de momento solo se manifiesta en su tembloroso brazo derecho. A Secret Love tarda en sacar a relucir el gancho que sí revela en su sinopsis. Terry jugó en la liga femenina de béisbol que inspiró Ellas dan el golpe, filme de Penny Marshall sobre este grupo de mujeres que decidieron hacer algo tan revolucionario como jugar al béisbol en los años 40.

Sin embargo, el pasado en A Secret Love acaba siendo un telón de fondo anecdótico y colorido frente a la trama en presente de Terry y Patt. Uno de los méritos de Bolan es saber aprovechar la cercanía familiar para documentar la resistencia de Patt a mudarse a una residencia, aunque Terry esté cada vez más enferma. Esta rebelión que es común en casi todos los ancianos –resistirse a que la familia tome decisiones por ellos mismos– adquiere aquí una dimensión nueva, según los integrantes de la pareja son dos mujeres lesbianas que han tenido que aislarse de todos para poder vivir su amor libremente.

Una historia de amor terrorífica

Un amor imposible, en Filmin

Un amor imposible Filmin

“Un día te preguntarás cómo pudiste experimentar tales sentimientos hacia mí. ¡Y ese día será muy triste!”, le dice Philippe a Rachel. Hasta ese momento el suyo ha sido un romance idílico: algunas miradas en la cantina, una cita, dos, tres, cuatro, un baile al son de Histoire d’un amour, la fotografía con el mar de fondo, una hija deseada. Y nada, ni la mirada oscura de él (Niels Schneider) ni esta amenaza velada sobre los sentimientos de ella (Virginie Efira) presagian la crueldad y la perversión que contiene Un amor imposible, tanto la famosa novela de Christine Angot que conmocionó a medio mundo en 2015, como esta adaptación cinematográfica dirigida por Catherine Corsini (Un amor de verano).

Son los años 50. Ella es judía, humilde, trabaja en una oficina como secretaria. Él es rico, culto, traductor. La hija de ambos nace y él desaparece. No quiere reconocerla. Su madre la inscribe en el Registro: “Nacida de padre desconocido”. Corsini respeta la narradora en primera persona de la novela. Como sucedía en el libro, su voz se escucha antes de que sea un personaje en la historia. Casi siempre es fiel al punto de vista predominante en la autoficción de Christine Angot, cuyo nombre quizás suene en los círculos cinéfilos por haber coescrito el guion de Un sol interior con Claire Denis.

También mantiene su trama, que se extiende desde los 50 hasta el presente, recorriendo la intensa relación de la madre y la hija con las esporádicas pero cruciales incursiones del padre en sus vidas. Además, más difícil aún, consigue ser fiel al estilo crudo, radical de la autora, a través de los cortes, de las elipsis. Una crudeza imprescindible en esta historia cruel, tan dulce e inofensiva en apariencia como terrorífica en su esencia, tan imposible como el amor de su título.

Una de mis series favoritas

Treme, en HBO

Treme HBO

Nunca entenderé por qué hay tantos fans de The Wire que no han visto Treme. ¿Qué puede salir mal si sumas David Simon y Nueva Orleans? Absolutamente nada. Con su olfato periodístico, el creador de The Wire describe la reconstrucción de Nola post-Katrina a través de una serie de personajes clave en la sociedad: una chef, un dj, un indio del Mardi Gras, un juez, una abogada, un policía...

Simon adoraba Nola de siempre. Su compañero en Homicide: Life on the Street era Eric Overmyer, residente en Nueva Orleans. Juntos le habían intentado vender a HBO el tratamiento de una serie sobre la cultura de la música en Nola y cuando sucedió el Katrina la cadena se animó. Y es que la serie es tanto un retrato de cómo una ciudad se vuelve a levantar de las ruinas como un fresco de lo esencial que es la cultura en una sociedad.

Treme es una celebración por todo lo alto de la música afroamericana en EE UU. Su banda sonora es un regalo para los oídos, así como los cameos de músicos, desde Elvis Costelo a Steve Earle, el trompetista Kermit Ruffins o Troy Trombone Shorty. ¡Solo la cabecera de John Boutté es pura alegría de vivir!

¿Quieres recibir recomendaciones de cine y series todos los viernes en tu correo? Apúntate a nuestra Newsletter.