Cuatro recomendaciones en HBO Max, Disney +, Filmin y Movistar Plus +

West Side Story, en Disney +

Ansel Elgort y Rachel Zegler en 'West Side Story' Cinemanía

Aunque la noticia de que Spielberg estaba rodando una nueva versión de West Side Story nos hizo arquear la ceja -¡qué manía con no inventar historias nuevas!- no tardamos mucho en reconciliarnos con este viejo sueño de infancia del creador de Indiana Jones.

Tras la primera secuencia musical de su West Side Story –a diferencia del filme de Robert Wise y Jerome Robbins, rodada en localizaciones reales y más respetuosa en cuestiones raciales- ya estábamos todos los cinéfilos encandilados con la forma de hacer cine del maestro.

La historia de amor imposible sigue siendo la misma, claro. Y las deliciosas canciones. Pero Spielberg pone todo su talento narrativo al servicio de nuevas coreografías y de las interpretaciones de un Ansel Elgort (esquivando como puede la inminente cancelación) y Rachel Zegler, gran descubrimiento de la cinta.

Porque están comparando 'The Batman' con Nolan

El caballero oscuro, en HBO Max

4- El caballero oscuro Cinemanía

Las críticas de The Batman que la acusan de apoyarse demasiado en Nolan y Fincher solo acrecientan mis ganas de verla este fin de semana. Matemos el tiempo de espera hasta el viernes recuperando una de las influencias clave de Matt Reeves.

La pena es que no podamos recomendar también la otra, Zodiac, ya que es imposible encontrarla en plataformas. Un interesante recordatorio de que no todo se puede encontrar online.

Hay algunos detractores de la intensidad de este Batman de Nolan interpretado por Christian Bale. No soy una de ellos. Me encanta todo de esta trilogía y concretamente su segunda entrega, en la que además pudimos disfrutar del Joker de Heath Ledger y de esa Gotham corrupta y sucia que tantos ecos nos trajo de la crisis de 2008.

Las tripas de Uber al descubierto

Super Pumped: The Battle for Uber, en Movistar Plus +

Joseph Gordon Levitt es Travis Kalanick, el CEO de Uber, en 'Super Pumped Up'. Cinemanía

“¿Eres un capullo?”, le pregunta el fundador de Uber Travis Kalanick a un empleado al que está a punto de contratar. Pero no es insulto. Es una pregunta para saber si debe contratarle. La respuesta correcta para entrar en la start-up es: “Sí, soy un capullo”.

Así arranca esta serie basada en el homónimo libro del periodista del New York Times Mike Isaac. Sumper Pumped se adentra con aspiraciones scorsesianas (no le sale tan bien, claro) en los entresijos de la compañía de movilidad que revolucionó el mundo del transporte desde Silicon Valley: peleas con el Ayuntamiento y los taxis, cultura machirula y el ego retorcido de su creador, que terminó siendo expulsado de la empresa en 2017.

Joseph Gordon-Levitt borda al torturado Kalanich, tanto que su cara de niño bueno no te lo parecerá tanto. Uma Thurman interpreta a la periodista Arianna Huffington y Kyle Chandler, ese actor del que querrías ser amigo por sus amables facciones, es el inversor que permitió el verdadero estirón de Uber.

El padre de Ross Geller: el detective con más rollazo

Un largo adiós, en Filmin

Un largo adiós Filmin

Mucho antes de conquistarnos como padre de Ross Geller en Friends, Elliott Gould fue uno de los actores fetiche del director Robert Altman. Con él, se embarcó en esta versión libre, fumeta y encantadora de la novela de Raymond Chandler.

Es imposible no caer rendida ante el Philip Marlowe de Gould, con esos rizos endiablados, su coche de los años 40 (aunque esta adaptación está situada en los 70), el cigarro colgando en la boca (fuma en todas y cada una de las escenas) y ese gato que no se deja engañar con la marca de comida.

Mientras pasa olímpicamente de sus vecinas hippies en bolas -"¡esto parece una cumbre de melones!", exclama indiferente al despelote- investiga la desaparición de su amigo acusado de asesinar a su mujer y entabla una peligrosa relación con un escritor con pinta de Hemingway (Sterling Hayden) y su rubísima mujer (¡que se parece mucho a Gwyneth Paltrow!). Ojo, que en algún momento aparece Schwarzenegger en uno de sus primeros papeles. ¡Y pensar que se inició en el cine de autor!

